Pioggia di arresti a Roma per furti e spaccio, i dettagli dell'operazione condotta con auto e moto anonime

È di 30 arresti il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Roma, mirata a contrastare il crimine diffuso nelle periferie. Nelle ultime tre settimane, i Falchi della Polizia di Stato hanno intensificato i controlli, portando a termine numerosi arresti per furti e reati legati allo spaccio di stupefacenti.

Operazione dei Falchi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i Falchi, noti investigatori delle Squadre Mobili, hanno operato giorno e notte per garantire la sicurezza nella Capitale. Con l’ausilio di moto e auto anonime, hanno perlustrato le zone più critiche, tra cui Quarticciolo, Tor Bella Monaca, San Basilio, Primavalle, Tiburtino Terzo e Ponte di Nona. Il loro lavoro ha portato a 19 arresti per reati legati agli stupefacenti e al sequestro di cannabinoidi, cocaina, droga sintetica e oltre 14 mila euro in contanti.

Furti e detenzione di armi

Oltre ai reati legati alla droga, 10 persone sono state arrestate per furto, con un caso di detenzione abusiva di armi. Tra le operazioni di rilievo, una “indagine lampo” ha portato all’arresto di due cittadini egiziani, sorpresi a vendere una bici elettrica rubata. Un giovane filippino è stato invece fermato nel quartiere nomentano con il bottino di diversi colpi e due carabine detenute illegalmente.

Convalida degli arresti

Tutti gli arresti sono stati convalidati dalla Magistratura. È importante sottolineare che le evidenze investigative riguardano la fase preliminare delle indagini e che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a prova contraria.

