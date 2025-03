Verona, Edoardo Mangano morto folgorato a 19 anni: salta sul treno dopo la discoteca, dramma sui binari

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia nella notte tra sabato e domenica alla stazione di Porta Vescovo a Verona: un ragazzo di 19 anni, Edoardo Mangano, è stato trovato morto sui binari dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe arrampicato su un treno merci fermo nei pressi della stazione, toccando i cavi dell’alta tensione.

19enne morto folgorato a Verona

Come riporta Ansa, Edoardo Mangano, 19 anni, era uscito con alcuni amici per trascorrere la serata in una discoteca della zona.

Dopo il tentativo, non riuscito, di entrare da un ingresso secondario del locale, il ragazzo avrebbe deciso con altri due amici di allontanarsi verso la stazione di Porta Vescovo, scavalcando la recinzione per accedere ai binari.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Edoardo Mangano è stato trovato morto alla stazione di Porta Vescovo a Verona

Mentre camminavano lungo i binari, Edoardo sarebbe salito su un vagone di un treno merci in sosta, toccando accidentalmente i fili dell’alta tensione. La scarica elettrica lo ha ucciso sul colpo.

Il suo corpo è stato scoperto poco prima dell’una di notte dagli agenti della Polfer, allertati dai genitori che, non vedendolo rientrare, avevano segnalato la scomparsa.

La dinamica dell’incidente e le indagini

Secondo quanto emerso, Edoardo era accompagnato da due amici, che sono stati sentiti dagli inquirenti per ricostruire la dinamica esatta della tragedia.

Uno di loro sarebbe riuscito a scappare saltando da una tettoia, l’altro potrebbe essersi perso di vista durante la fuga. Resta da chiarire perché nessuno dei due abbia lanciato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia Ferroviaria, anche la Polizia Scientifica per i rilievi e il personale dell’Agec.

Il corpo del giovane è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la Procura di Verona ha avviato accertamenti che potrebbero portare all’apertura di un fascicolo per stabilire eventuali responsabilità.

Chi era Edoardo Mangano

Edoardo Mangano era un giovane di soli 19 anni, residente in provincia di Verona. La sua morte ha scosso la comunità locale, ancora incredula di fronte a una tragedia che, secondo la Polfer, potrebbe essere stata provocata da una bravata fatale.

Resta il dolore dei familiari e degli amici, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda.