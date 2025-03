Droga in casa e in strada a Forlì, patenti ritirate, arresto per armi: stretta sui giovani, cosa è successo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre persone segnalate alla Prefettura, due patenti ritirate e un arresto il bilancio delle recenti operazioni di polizia a Forlì. Le azioni, volte a contrastare la criminalità predatoria, si sono svolte nei giorni scorsi nella città romagnola.

Operazioni di controllo e prevenzione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le operazioni hanno incluso numerosi controlli sia in abitazioni che su strada. In un’abitazione del centro storico, gli agenti della Squadra Mobile hanno identificato alcuni giovani cittadini stranieri, uno dei quali è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana. Ulteriori controlli su strada hanno portato al fermo di due giovani italiani, trovati in possesso di cocaina, ai quali è stata ritirata la patente di guida.

Segnalazioni e sanzioni

I tre giovani coinvolti sono stati segnalati alla Prefettura per l’adozione delle sanzioni amministrative previste, che includono anche il ritiro della patente di guida o il divieto di conseguirla.

Arresto per reati di armi e stupefacenti

Durante i controlli, è stato individuato e arrestato un cittadino straniero in esecuzione di un provvedimento del magistrato di sorveglianza. L’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali, era stato condannato per reati in materia di armi e stupefacenti. È stato condotto in carcere per l’espiazione della pena.

Obiettivi delle operazioni

I controlli si inseriscono nel dispositivo messo in atto dalla Questura di Forlì per salvaguardare le condizioni di decoro e vivibilità delle zone del centro e delle aree cittadine più esposte a reati predatori, anche in relazione alle segnalazioni dei cittadini.

