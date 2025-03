'Ndrangheta, villa sequestrata a un 46enne: sproporzione tra il patrimonio e i redditi dichiarati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Como ha portato al sequestro di una villa di pregio a Cermenate (Como). Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di un uomo di 46 anni, già noto per reati legati alla criminalità organizzata.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta in base alla normativa antimafia. Il sequestro è stato proposto dal Questore di Como e accolto dal Tribunale di Milano. L’uomo, di origine calabrese, è stato coinvolto in reati come detenzione di armi, associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.

Indagini e scoperte

L’indagine è partita da una mappatura del territorio comasco per individuare soggetti legati alla criminalità organizzata. Gli investigatori hanno ricostruito la carriera criminale del 46enne, condannato nel 2008 a 20 anni per omicidio. Recentemente, è emerso il suo coinvolgimento in un traffico di sostanze stupefacenti, sfruttando permessi lavorativi fuori dal carcere.

Accertamenti patrimoniali

I finanzieri di Erba hanno scoperto un’ingente quantità di cocaina e hashish nei locali aziendali dove l’uomo lavorava. Accertamenti patrimoniali hanno rivelato una sproporzione tra il patrimonio detenuto e i redditi dichiarati. L’uomo gestiva occultamente una società, distraendo somme per acquistare un immobile da 330.000 euro, intestato fittiziamente al figlio.

Conclusione dell’operazione

Alla fine dell’iter, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Como hanno affidato la villa a un amministratore giudiziario. L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità organizzata e nel colpire le ricchezze illecite accumulate.

Fonte foto: IPA