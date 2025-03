Spaccia cocaina, hashish ed MDMA in casa e nel suo quartiere: pusher 30enne arrestato a Parma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentenne è stato arrestato a Parma per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, si è svolta il 27 marzo 2025, a seguito di indagini mirate e segnalazioni ricevute.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un’operazione antidroga della Squadra Mobile. L’uomo, già sotto osservazione, è stato fermato e perquisito nel suo appartamento.

Modalità di spaccio

Secondo la ricostruzione, il trentenne era solito muoversi a piedi per incontrare gli acquirenti in zone vicine alla sua abitazione, ma spesso li riceveva anche a casa per concludere gli affari.

Ritrovamenti e arresto

Durante la perquisizione, sono stati trovati quattro involucri di hashish per un peso complessivo di 63,3 grammi, cinque involucri di cocaina per 5,8 grammi, e un involucro di MDMA del peso di 0,3 grammi. Inoltre, è stato rinvenuto un bilancino di precisione e denaro contante per un totale di 1070 euro in banconote da 50 e 20 euro.

Conseguenze legali

Alla luce di questi ritrovamenti, l’uomo è stato posto in stato di arresto a Parma. Dopo il giudizio per direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Fonte foto: IPA