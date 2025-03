Ascolti tv ieri domenica 23 marzo chi ha vinto tra Germania - Italia, Fazio a Che tempo che fa e Tradimento

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 23 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato ovunque ma non nell’access prime time, dove senza Affari Tuoi c’è campo libero per Paperissima Sprint (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata Germania – Italia chiude davanti a Tradimento (Canale 5) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3), La sostituta (Rai 2), Zona Bianca (Rete 4), Vajont – La diga del disonore (La7) e Sliding Doors (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 23 marzo: chi ha vinto tra Germania – Italia, Che tempo che fa di Fabio Fazio, Presadiretta, Tradimento, Le Iene

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Germania – Italia : 7.323.000 spettatori (34,7%);

: 7.323.000 spettatori (34,7%); Canale 5, Tradimento : 2.256.000 spettatori (13,1%);

: 2.256.000 spettatori (13,1%); Nove, Che tempo che fa: 2.022.000 spettatori (9,5%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Le Iene: 1.352.000 spettatori (9,7%);

Rai 3, Presadiretta : 1.262.000 spettatori (6,2%);

: 1.262.000 spettatori (6,2%); Nove, Che tempo che fa – Il tavolo : 1.000.000 spettatori (9,1%);

: 1.000.000 spettatori (9,1%); Rai 2, La sostituta : 806.000 spettatori (3,9%);

: 806.000 spettatori (3,9%); Rete 4, Zona Bianca : 570.000 spettatori (3,9%);

: 570.000 spettatori (3,9%); La7, Vajont – La diga del disonore : 442.000 spettatori (2,3%);

: 442.000 spettatori (2,3%); Tv8, Sliding Doors: 251.000 spettatori (1,3%).

I dati dell’access prime time: i numeri senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Paperissima Sprint : 2.724.000 spettatori (12,7%);

: 2.724.000 spettatori (12,7%); Italia 1, NCIS : 1.218.000 spettatori (5,9%);

: 1.218.000 spettatori (5,9%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 902.000 spettatori (4,4%).

Ai piedi del podio:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 771.000 spettatori (3,6%);

: 771.000 spettatori (3,6%); La7, In altre parole… domenica : 678.000 spettatori (3,2%);

: 678.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti: 674.000 spettatori (3,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.342.000 spettatori (25,7%);

: 4.342.000 spettatori (25,7%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.152.000 spettatori (22,2%);

: 3.152.000 spettatori (22,2%); Canale 5, Avanti un altro: 2.835.000 spettatori (17,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.357.000 spettatori (13,5%);

: 2.357.000 spettatori (13,5%); Canale 5, Avanti il primo : 2.090.000 spettatori (15,7%);

: 2.090.000 spettatori (15,7%); Rete 4, La promessa : 782.000 spettatori (4,2%);

: 782.000 spettatori (4,2%); Nove, Che Tempo Che Farà : 732.000 spettatori (4,1%);

: 732.000 spettatori (4,1%); Rai 3, Blob : 699.000 spettatori (3,7%);

: 699.000 spettatori (3,7%); Italia 1, CSI: 588.000 spettatori (3,3%);

588.000 spettatori (3,3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 565.000 spettatori (3,8%);

565.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Coppa del mondo di sci: 524.000 spettatori (2,9%);

524.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Hotel: 335.000 spettatori (2,2%).