Ascolti tv ieri sabato 22 marzo chi ha vinto tra Ne vedremo delle belle, Amici e In altre parole

Sabato ancora positivo per Mediaset nello scontro negli ascolti tv in prima serata. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi, con la partecipazione di Amadeus, ha infatti battuto Carlo Conti e Rai1 col nuovo show Ne vedremo delle belle, con dati che dividono nettamente la tv di Cologno Monzese da quella di Stato. In prime time e access prime time, invece, si conferma il bis della Rai con L’Eredità e Affari tuoi. In prima serata, invece, sul podio anche La7 con In Altre parole, bene anche F.B.I (Rai2), Indovina chi viene a cena (Rai3), Don Camillo (Rete4), Madagascar (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8) e Accordi&Disaccordi (Nove).

Ascolti tv 22 marzo: chi ha vinto tra Ne vedremo delle belle, Amici, In altre parole, Madagascar e Accordi&Disaccordi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Amici : 4.019.000 spettatori (27.9%);

: 4.019.000 spettatori (27.9%); Rai1, Ne vedremo delle belle : 3.006.000 spettatori (17.6%);

: 3.006.000 spettatori (17.6%); La7, In altre parole: 1.027.000 spettatori (5.6%).

Fuori dal podio:

Rai2, F.B.I. : 727.000 spettatori (3.8%);

: 727.000 spettatori (3.8%); Rai2, F.B.I. International : 747.000 spettatori (4.1%);

: 747.000 spettatori (4.1%); Rai3, Indovina Chi Viene a Cena : 908.000 spettatori (5.1%);

: 908.000 spettatori (5.1%); Rete4, Don Camillo : 875.000 spettatori (5.2%);

: 875.000 spettatori (5.2%); Italia1, Madagascar : 752.000 spettatori (4.1%);

: 752.000 spettatori (4.1%); Tv8, 4 Ristoranti : 471.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 278.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio;

: 471.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 278.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio; Nove, Accordi & Disaccordi: 469.000 spettatori (2.8%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.905.000 spettatori (30.9%);

: 5.905.000 spettatori (30.9%); Canale5, Striscia la Notizia : 3.017.000 spettatori (15.8%

: 3.017.000 spettatori (15.8% Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.152.000 spettatori (6.1%).

Ai piedi del podio:

Rai2, Mondiali di Sci : 612.000 spettatori (3.2%)

: 612.000 spettatori (3.2%) Rai3, La Confessione : 903.000 spettatori (4.8% – Finale a 825.000 e il 4.2%);

: 903.000 spettatori (4.8% – Finale a 825.000 e il 4.2%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 885.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 839.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte;

: 885.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 839.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 527.000 spettatori (3%);

: 527.000 spettatori (3%); Nove, Fratelli di Crozza: 506.000 spettatori (2.7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.132.000 spettatori (26%);

: 4.132.000 spettatori (26%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.877.000 spettatori (21.2%);

: 2.877.000 spettatori (21.2%); Canale5, Avanti un Altro! Story: 2.881.000 spettatori (18.9%).

Fuori dal podio:

Rai2, F.B.I. : 501.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 671.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio;

: 501.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 671.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio; Rai3, TGR : 2.334.000 spettatori (14.2%);

: 2.334.000 spettatori (14.2%); Rai3, Blob : 848.000 spettatori (4.9%);

: 848.000 spettatori (4.9%); Rete4, La Promessa : 800.000 spettatori (4.6%);

: 800.000 spettatori (4.6%); Canale5, Avanti il Primo! Story : 2.146.000 spettatori (16.8%);

: 2.146.000 spettatori (16.8%); Italia1, Studio Aperto Mag : 444.000 spettatori (3.1%);

: 444.000 spettatori (3.1%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 529.000 spettatori (3.1%);

: 529.000 spettatori (3.1%); La7, Famiglie d’Italia : 260.000 spettatori (1.8%);

: 260.000 spettatori (1.8%); Tv8, MasterChef : 371.000 spettatori (2.9%);

: 371.000 spettatori (2.9%); Nove, Little Big Italy: 295.000 spettatori (18.1%).