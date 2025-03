Morta Claudia Apostolo, storica giornalista dei tg Rai: si batteva per la difesa dei diritti delle donne

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La giornalista Rai Claudia Apostolo è morta all’età di 69 anni. Volto storico della Tgr Piemonte, Apostolo è stata inviata di Ambiente Italia e del Tg scientifico Leonardo. Giornalista professionista dal 1992, prima di entrare in Rai aveva lavorato per Radio Popolare e La Repubblica. In pensione dal 2017, Claudia Apostolo si è spenta improvvisamente a Torino, sua città natale.

Il cordoglio della redazione Rai di Torino

Nel corso della carriera Claudia Apostolo si è occupata principalmente di temi legati all’ambiente e, anche dopo la pensione, era molto attiva nel settore della comunicazione, in particolare sui diritti delle donne.

Negli ultimi anni di carriera era diventata un volto del tg regionale Rai del Piemonte. Infatti, la redazione di Torino ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato.

L’impegno politico di Claudia Apostolo

Negli scorsi anni la giornalista Rai Claudia Apostolo è stata candidata al Consiglio comunale di Torino per Sinistra Ecologista. Presentando la sua candidatura, Claudia Apostolo si era raccontata dicendo che “dal 1995 al 2016” aveva avuto la valigia pronta “viaggiando in lungo e in largo per dare conto di quel che succedeva in Italia sul fonte ambientale”.

Durante questo periodo aveva raccontato ecomafie, discariche abusive, depositi per scorie radioattive, inquinamento, terremoti, alluvioni, fabbriche killer e lotta agli inceneritori.

“Ma ho anche intercettato tante realtà innovative e affascinanti”, ha detto Claudia Apostolo citando mobilità leggera, transizione energetica, agricoltura organica e esperimenti sociali. L’ambiente era al centro del suo impegno giornalistico, ma anche politico: “Ho capito presto che l’emergenza climatica è il problema dei problemi, e che per contrastarlo non bastano stili di vita più politicamente corretti”.

Il sogno di una “Torino senza ingiustizie”

Altro tema di primaria importanza nell’attività sociale e giornalistica di Claudia Apostolo era quello dei diritti delle donne.

Da diversi anni era vicina all’associazione “Se non ora quando”, sostenendo che le questioni di genere e la lotta alla violenza sulle donne dovevano essere “in primo piano nell’agenda di chi si impegna per costruire una società più giusta, sana e inclusiva”.

La giornalista Rai Claudia Apostolo, morta improvvisamente il 25 marzo, sognava una “Torino senza ingiustizie”, ovvero “una città più giusta, amministrata da persone responsabili e disposte al confronto”. Nei giorni scorsi la Rai aveva pianto un altro ex giornalista del servizio pubblico, il telecronista Bruno Pizzul.