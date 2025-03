Erina Licari morta aggredita da un cane a Petrosino vicino Trapani, era davanti casa: fatali le gravi ferite

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Sicilia. Una donna è morta a Petrosino, in provincia di Trapani, in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stata aggredita da un cane davanti casa. La vittima si chiamava Erina Licari e aveva 62 anni. In corso le indagini della polizia per accertare se si è trattato di un cane randagio o di proprietà di qualcuno.

Erina Licari morta aggredita da un cane

Erina Licari è morta nella serata di ieri, venerdì 21 marzo, a Petrosino, comune di 8 mila abitanti in provincia di Trapani.

Secondo quanto riporta Ansa, la donna, 62 anni, è stata attaccata e uccisa da un cane mentre si trovava in strada.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà La tragedia a Petrosino, in provincia di Trapani

Le gravi ferite procurate dai morsi dell’animale non le hanno lasciato scampo.

Per lei non c’è stato niente da fare, i soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Aggredita da un cane davanti casa a Petrosino

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Tp24, la donna è stata attaccata venerdì sera mentre si trovava davanti alla sua abitazione, nei pressi dello stadio comunale.

Al momento non è ancora chiaro se ad aggredire la donna sia stato un cane randagio o di proprietà di qualche vicino, lasciato libero.

Le indagini

Sul posto è intervenuta la polizia che sta effettuando le indagini, sotto il coordinamento della procura di Marsala.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e verificare le eventuali responsabilità.