Neonato in codice rosso a Firenze dopo il morso del cane di famiglia: ha solo 15 giorni, ferito pure un 24enne

Un neonato è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Meyer di Firenze dopo essere stato morso dal cane di famiglia. Il bimbo ha appena quindici giorni. L’incidente ha coinvolto anche un 24enne che è rimasto ferito e per questo è stato trasportato al policlinico di Careggi. Sul caso indagano le autorità.

Le notizie sono ancora in divenire. Secondo Ansa intorno alle 13 di venerdì 21 febbraio a Firenze, in via Franchetti, un neonato di 15 giorni sarebbe stato morso alla testa dal cane di famiglia.

Le sue condizioni si sarebbero presentate gravi da subito, per questo motivo il piccolo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer.

Fonte foto: ANSA

Ad accompagnare il neonato in ospedale sarebbe stata la stessa madre. Secondo un’indiscrezione dell’Ansa il cane che avrebbe morso il piccolo sarebbe uno Staffordshire Bull Terrier che avrebbe colpito, del resto, anche un ragazzo di 24 anni.

Quest’ultimo è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Careggi. Le ultime notizie d’agenzia riportano che alle 17:30 le condizioni di salute del bimbo sarebbero stabili ma la prognosi rimane riservata.

