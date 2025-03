Riscatto laurea agevolato a 900 euro per la pensione degli insegnanti: cosa prevede il disegno di legge

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un disegno di legge depositato in Senato propone di avvicinare alla pensione insegnanti e lavoratori della scuola, permettendo il riscatto di laurea agevolato a soli 900 euro l’anno per cinque anni, invece dei 30mila complessivi attuali. La misura, estesa a docenti, personale Ata e ricercatori, potrebbe coinvolgere 1,2 milioni di lavoratori e segue una petizione del sindacato Anief.

Riscatto laurea agevolato, la proposta in Senato

Riscatto di laurea agevolato per insegnanti, ricercatori e personale ausiliario delle scuole: è la misura per anticipare la pensione che prende forma con un nuovo disegno di legge presentato in Senato.

Il costo sarebbe di 900 euro all’anno per cinque anni, un risparmio significativo rispetto a circa 6000 euro annui e gli oltre 30mila euro attualmente richiesti in totale per riscattare cinque anni di studio, secondo i più recenti dati Inps.

Fonte foto: iStock

Il riscatto di laurea agevolato sarebbe destinato non solo agli insegnanti, ma anche al personale ATA

La senatrice Carmela Bucalo, prima firmataria del provvedimento discusso a Palazzo Madama, propone un sistema di riscatto universitario agevolato per chi opera nella scuola e nella ricerca, riducendo l’aliquota al 5%.

L’ampliamento del beneficio a tutte le figure scolastiche è motivato dal fatto che una formazione universitaria avanzata è ormai imprescindibile anche per i ruoli amministrativi, dove sono richieste competenze altamente qualificate.

Come funziona il riscatto degli anni universitari

Se approvata, la misura del riscatto agevolato si estenderà a tutto il personale del settore istruzione e ricerca, inclusi docenti, amministrativi, ricercatori e impiegati di scuole, università, conservatori e accademie, indipendentemente dal tipo di contratto, sia a tempo determinato che indeterminato.

Anche chi si trova temporaneamente senza impiego potrebbe beneficiare di questa agevolazione, con una platea di circa 1,2 milioni di lavoratori. Il costo sarebbe in gran parte sostenuto dallo Stato, come già accaduto per gli ufficiali delle forze armate.

Questa iniziativa segue la petizione promossa dal sindacato Anief, che ha ottenuto 120 mila firme in pochi mesi. Secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato, il provvedimento offrirebbe una soluzione concreta al problema del burnout tra gli insegnanti, permettendo loro di accedere alla pensione anticipata già a partire dai 61 anni, a seconda del numero di anni riscattati.

Cos’è il riscatto di laurea e i benefici per la pensione

Il riscatto di laurea è un’opzione che consente di trasformare gli anni di studio universitario in anni contributivi validi per la pensione.

In pratica, permette di anticipare il pensionamento o aumentare l’importo dell’assegno previdenziale, e ciò diventa possibile versando un contributo per coprire i periodi in cui non si è lavorato.

I benefici principali includono la possibilità di raggiungere prima i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, migliorando il calcolo dell’assegno pensionistico.