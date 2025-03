Aumento della pensione dall'Inps, la minima arriva a 1000 euro per 17 mila pensionati: i requisiti

In arrivo un corposo aumento della pensione dall’Inps per circa 17 mila pensionati che vedranno il loro contributo salire fino a 1000 euro. Potranno, però, beneficiare della misura, che dovrebbe essere a breve introdotta, solamente i cittadini di una provincia italiana. In particolare, dell’integrazione potranno godere soltanto i residenti di Bolzano.

Pensione minima a 1000 euro per 17 mila pensionati residenti a Bolzano

Attualmente in Italia sono 4,8 milioni i pensionati che ricevono un contributo inferiore a mille euro al mese. Al momento il trattamento pensionistico minimo nel nostro Paese è pari a 611,77 euro.

Di recente c’è stato un aumento di 13 euro, vale a dire del 2,2%, grazie all’adeguamento previsto dall’ultima legge di Bilancio (fino a pochi mesi fa la pensione minima era di 598,61 euro).

Fonte foto: ANSA

Per i residenti della provincia autonoma di Bolzano, è in arrivo una corposa integrazione della pensione la cui soglia minima sarà alzata a 1000 euro.

I requisiti per ottenere l’aumento

Manca solo qualche passaggio burocratico prima che il provvedimento sia approvato e che ai beneficiari sia data la possibilità concreta di godere dell’aumento.

Il Consiglio provinciale, dopo la Giunta comunale, ha dato l’ok alla pensione minima di 1.000 euro.

Gli assegni inferiori a questa soglia avranno un’integrazione fino al raggiungimento dei 1.000 euro. Secondo i report, si stima che per la misura saranno spesi circa 150 milioni di euro. Per il momento, l’obbiettivo della provincia è quello di erogare l’integrazione almeno fino al 2027.

Nel complesso, si stima che tale intervento dovrebbe far sì che in media le pensioni minime aumentino di 2.400 euro netti all’anno. Sempre secondo gli analisti, a beneficiare della misura saranno circa 17 mila pensionati.

Nella platea dei potenziali beneficiari sono compresi i percettori degli assegni per invalidità civile e dell’Assegno sociale. Tra i requisiti per avere l’integrazione c’è quello anagrafico (età minima 65 anni) e quello reddituale (ISEE fino a 20 mila euro annui).

Altro requisito necessario per poter accedere al contributo è avere la dimora stabile e ininterrotta da almeno 12 mesi nella Provincia di Bolzano.

Come l’Inps erogherà l’integrazione

Non sarà obbligatorio presentare alcuna domanda per avere l’integrazione. Bisognerà solamente rilasciare la DSU a fini ISEE, che, come poc’anzi spiegato, non dovrà oltrepassare il limite dei 20 mila euro.

Una volta fatto questo passaggio, l’Inps, dopo aver ricevuto i fondi dalla provincia, provvederà a erogare l’integrazione sul cedolino della pensione.