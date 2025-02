Dall'assegno unico 2025 a pensioni e Naspi, il calendario dei pagamenti Inps di febbraio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Assegno Unico, Naspi, Assegno di inclusione, pensioni e tanto altro. È ora noto il calendario relativo ai pagamenti Inps di febbraio, con alcune novità sui servizi erogati e le date in continuo aggiornamento. L’istituto previdenziale ricorda che molte procedure possono essere effettuate online, in caso contrario è sempre cosa buona rivolgersi presso il proprio patronato di fiducia.

Le date per l’Assegno Unico Figli

Prima di entrare nello specifico si tenga presente che per il 2025 non è necessario presentare domanda per l’Assegno Unico Figli se già si beneficiava del servizio.

Chi ha beneficiato dell’Assegno Unico Figli in passato riceverà il proprio importo tra il 15 e il 20 febbraio. Per coloro che invece hanno presentato la richiesta successivamente bisognerà aspettare fino alla fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la domanda.

Fonte foto: ANSA Assegno Unico, di Inclusione, Naspi, Cassa Integrazione, Pensioni: sono disponibili le date di erogazione dei servizi INPS per febbraio 2025

Si ricorda che i beneficiari del bonus asilo nido non vedranno l’importo dell’Assegno Unico Figli all’interno del proprio ISEE, per questo è importante che questo venga aggiornato entro e non oltre il 28 febbraio per evitare che la famiglia riceva solo l’importo minimo.

L’Assegno Unico Figli è l’indennizzo rivolto alle famiglie con figli di età inferiore o uguale ai 21 anni.

L’Assegno di Inclusione (ADI)

L’importo dell’Assegno di Inclusione verrà erogato verso il 27 febbraio e sarà accreditato sulla propria Carta di Inclusione che viene emessa da Poste Italiane.

Anche in questo caso si consiglia di aggiornare l’ISEE per garantire che l’importo accreditato sia conforme alla propria fascia di reddito.

A tal proposito, la soglia massima di reddito familiare corrisponde a 6.500 euro, mentre 8.190 euro è il reddito massimo per i nuclei in cui sono presenti anziani e disabili. La soglia di reddito ISEE massima entro la quale è possibile ottenere il contributo è pari a 10.140 euro.

L’Assegno di Inclusione è rivolto a tutte le famiglie che si trovano in una condizione economica svantaggiata. Insieme al Supporto Formazione e Lavoro (SFL) sostituisce il Reddito di Cittadinanza.

Le date per il Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Gli importi del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) saranno accreditati dal 15 febbraio per gli utenti che hanno presentato domanda dopo il 15 gennaio; dal 27 febbraio, invece, per coloro che hanno sottoscritto la richiesta dall’1 al 15 febbraio.

La soglia massima dell’ISEE familiare corrisponde a 10.140 euro. Il servizio, anch’esso sostitutivo del reddito di cittadinanza, è rivolto agli utenti che il governo indica come occupabili di età compresa tra i 18 e i 59 anni di età. Il SFL favorisce la loro attivazione nel mondo del lavoro.

Quando verrà erogata la Naspi

La prossima rata dell’Indennità mensile di disoccupazione (Naspi) verrà erogata verso la metà di febbraio, ma non esiste una data univoca per tutti gli utenti. Il giorno dell’accredito, infatti, può variare a seconda dei tempi in cui è stata presentata la domanda.

Il servizio è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. Per conoscere con esattezza la data in cui verrà emesso l’accredito è sufficiente accedere al portale dell’Inps e consultare il proprio fascicolo previdenziale.

L’accredito della Cassa Integrazione

Per conoscere la data dell’accredito della Cassa Integrazione sul proprio conto è sufficiente, come per la Naspi, consultare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Inps.

L’Istituto fa sapere che qualora l’accredito non fosse presente a mese inoltrato sarà necessario comunicarlo al proprio datore di lavoro o all’azienda.

Le date delle pensioni di febbraio 2025

Come noto, per il 2025 è previsto un aumento dello 0,8% nelle pensioni dovuto a un adeguamento agli importi dell’inflazione. Il calendario per il ritiro presso gli sportelli fisici è così organizzato:

1° febbraio: cognomi A-B;

3 febbraio: cognomi C-D;

4 febbraio: cognomi E-K;

5 febbraio: cognomi L-O;

6 febbraio: cognomi P-R;

7 febbraio: cognomi S-Z.