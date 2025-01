Pagamento pensioni di gennaio 2025 dall'Inps, quando arriva e per chi aumenta

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Con l’anno nuovo cambiano anche le pensioni. Il pagamento dell’Inps, previsto in data venerdì 3 gennaio 2025, slitta di un giorno a causa del Capodanno. Le minime saranno rivalutate, passando da 614,77 a 617,9 euro, mentre le misure di flessibilità in uscita – Quota 103, Ape sociale e Opzione donna – vengono prorogate. Rafforzato anche il bonus Maroni per tutti coloro i quali sceglieranno di restare al lavoro.

Il pagamento delle pensioni a gennaio 2025

Quest’anno il primo giorno bancabile è stato il 2 gennaio, dal momento che il 1° gennaio era festivo.

Per questo motivo, il pagamento delle pensioni è stato posticipato al 3 gennaio, facendo slittare la consueta data del 2.

Fonte foto: ANSA Ufficio dell’Inps

I pagamenti potrebbero avere anche delle trattenute. Per chi riscuote presso gli uffici postali, questi seguono un schema, variabile in base alla lettera iniziale del proprio cognome (il calendario è consultabile sul sito dell’Inps).

Inps, cosa cambia dal 2025

L’anno nuovo porta con sé una serie di importanti novità. Le pensioni minime registreranno un adeguamento (seppur impercettibile) e passeranno da 614,77 euro a 617,90 euro.

Verranno inoltre prorogate le misure di flessibilità in uscita come Quota 103, l’Ape sociale e Opzione donna, mentre sarà rafforzato il bonus Maroni per chi decide di continuare a lavorare.

Chi è nel sistema contributivo potrà cumulare la previdenza obbligatoria e quella complementare, in modo da raggiungere un assegno pensionistico pari a tre volte il minimo. Così facendo, riuscirà ad anticipare la pensione a 64 anni.

Assegno unico, Assegno di inclusione e Naspi

Il 2025 registra anche un serie di modifiche nei pagamenti dell’Assegno unico, dell’Assegno di inclusione e della Naspi.

I pagamenti per l’Assegno unico verranno erogati il 17, 18 e 19 gennaio per chi non ha visto modifiche nell’importo. Chi invece riceve l’Assegno per la prima volta o con importi aggiornati riceverà il denaro alla fine del mese.

Il primo pagamento dell’Assegno di inclusione arriverà il 15 gennaio, con una ricarica a partire dal 27 gennaio per i soggetti già beneficiari. Per le famiglie l’Isee massimo salirà a 10.140 euro, mentre per quelle con anziani o disabili a 8.190 euro.

L’erogazione della Naspi partirà dal 13 gennaio, con la modifica che limita l’accesso ai disoccupati che abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel corso dell’ultimo anno.