Bolzano, risse e caos al Salinas Lounge Cafè: barista deride la Polizia, locale chiuso dal questore

È di 30 giorni la sospensione della licenza e la chiusura immediata del Salinas Lounge Cafè, disposta dal Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori. La decisione è stata presa a causa delle gravi problematiche di ordine pubblico e sicurezza che si sono verificate nel locale.

Motivi della chiusura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato necessario per affrontare un contesto di insicurezza diffusa e qualità della vita compromessa, segnalato dagli abitanti della zona. Il comportamento degli avventori e la musica ad alto volume hanno reso impossibile il riposo e la tranquillità dei residenti, richiedendo azioni tempestive per garantire il benessere comune.

Interventi delle forze dell’ordine

Numerosi e problematici sono stati gli interventi delle forze dell’ordine per evitare che le criticità evolvessero in situazioni più gravi. La situazione è degenerata due sere fa, quando una pattuglia della Squadra “Volanti” è stata inviata al bar su richiesta dei residenti. Gli agenti hanno trovato il locale affollato e la musica a un volume tale da impedire la comunicazione con la gestione.

Comportamento del personale e degli avventori

Il DJ, privo di autorizzazione, ha ignorato le richieste della polizia di abbassare il volume, mentre una barista ha continuato a servire bevande, ridendo in segno di scherno. Gli avventori, alterati dall’abuso di alcol e altre sostanze, hanno assunto un comportamento ostile verso i poliziotti, urlando frasi oltraggiose e minacciose.

Precedenti e provvedimenti

Il titolare del bar, un cittadino pakistano di 39 anni con precedenti per furto, lesioni personali, minaccia, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata, percosse e oltraggio a pubblico ufficiale, è intervenuto solo dopo ripetuti inviti della polizia. Nonostante una precedente diffida emessa il 17 gennaio, la gestione del bar non ha adottato le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo.

Decisione finale

La chiusura del Salinas Lounge Cafè è stata decisa per interrompere una situazione compromettente per l’ordine e la sicurezza pubblica. La Divisione di Polizia Amministrativa sta valutando i comportamenti del gestore e dei dipendenti per eventuali denunce alla Procura della Repubblica di Bolzano.

Fonte foto: IPA