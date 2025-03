Rissa e spedizione punitiva fuori da un locale di Latina: titolare interviene con una mazza da baseball

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura temporanea di un locale a Latina per motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato adottato dal Questore dopo che una rissa tra giovani, avvenuta nei pressi del locale, è culminata in una violenta aggressione e in una successiva spedizione punitiva.

Indagini e riscontri

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini condotte dagli investigatori della Questura di Latina hanno portato alla luce la posizione del titolare del locale. Dai filmati delle videocamere di sorveglianza, è emerso che la rissa era iniziata tra una quindicina di ragazzi proprio nei pressi del locale. Il proprietario, invece di allertare le forze dell’ordine, è uscito brandendo una mazza da baseball per allontanare i ragazzi, cercando di gestire autonomamente la situazione.

Conseguenze della mancata segnalazione

La mancata segnalazione alle autorità ha avuto gravi conseguenze. Un ragazzo coinvolto si è presentato all’interno del locale per chiedere un fazzoletto e tamponare una vistosa perdita di sangue, ma il titolare non ha avvisato le forze dell’ordine. L’episodio ha avuto un tragico epilogo con una spedizione punitiva che ha portato al tentato omicidio di due giovanissimi.

Arresti e provvedimenti

Le indagini della Squadra Mobile di Latina sono culminate nell’arresto di tre soggetti per tentato omicidio in concorso e nella denuncia di 13 persone all’Autorità Giudiziaria per rissa aggravata. Inoltre, sono stati emessi 16 DACUR nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Provvedimento del Questore

Alla luce degli accertamenti, il Questore ha adottato un provvedimento ai sensi dell’art.100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, disponendo la chiusura del locale per 7 giorni, a partire dalla mezzanotte del 12 marzo.

