Bolzano, Daspo per tre tifosi della Sampdoria: violenze fuori dallo stadio, agente ferito al volto

E’ di 3 Daspo emessi il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bolzano. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di altrettanti tifosi della Sampdoria per gravi comportamenti violenti durante una partita di Serie B, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha emesso 3 Daspo della durata di 10, 5 e 4 anni rispettivamente. Gli episodi di violenza si sono verificati il 15 febbraio durante l’incontro tra la squadra locale e la Sampdoria. Le indagini condotte dalle DIGOS di Bolzano e Genova hanno permesso di identificare i responsabili.

Comportamenti violenti

Gli episodi di violenza sono stati particolarmente gravi. Un agente è stato aggredito mentre cercava di proteggersi da bottiglie di birra lanciate dai tifosi. Il conducente del minivan dei tifosi ha colpito l’agente al volto, provocandogli un taglio sul collo. In considerazione della gravità e delle recidive, sono stati emessi i provvedimenti di DASPO.

Conseguenze dei provvedimenti

I 3 tifosi non potranno accedere a luoghi legati a manifestazioni sportive per la durata del Daspo. Il divieto si estende a stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e autogrill, sia in Italia che all’estero, per un periodo di 2 ore prima e dopo gli eventi sportivi. In caso di violazione, i trasgressori verranno denunciati.

Dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato l’inammissibilità di usare eventi sportivi come pretesto per atti di violenza. Ha dichiarato che i comportamenti dei tifosi hanno messo in pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone presenti allo stadio, tra cui famiglie con bambini. I provvedimenti adottati mirano a rendere consapevoli gli individui delle loro azioni.

