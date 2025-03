Lino Massara morto investito in Tunisa da un camion: era un dipendente Inps in vacanza, vicino alla pensione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Travolto da un camion mentre andava in moto. È morto così in un tragico incidente stradale in Tunisia l’italiano Lino Massara, 66 anni. Bresciano, dipendente Inps prossimo alla pensione, si trovava da giorni nel Paese nordafricano in vacanza. Stando alle prime informazioni, era in compagnia di altri motociclisti nel corso di un viaggio organizzato quando è stato investito da un camion.

Italiano morto in un incidente stradale in Tunisia

Secondo il Giornale di Brescia che ne ha dato notizia, Lino Massara è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 marzo nel sud della Tunisia, nei pressi di Tozeur.

Stando a una prima ricostruzione, l’italiano sarebbe stato travolto da un camion mentre viaggiava in sella alla sua moto, sotto gli occhi di altri motociclisti. Inutili i soccorsi, sarebbe deceduto sul colpo.

Fonte foto: iStock L’incidente nel sud della Tunisia

Come riporta l’agenzia Nova, l’ambasciata italiana a Tunisi, in stretto raccordo con la Farnesina, segue con la massima attenzione il caso di Massara.

L’ambasciata è in contatto con i familiari del 66enne, che raggiungeranno la Tunisia nelle prossime ore.

Lino Massara investito da un camion

L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega le città di Tozeur e Douz, nelle vicinanze del lago Chott El-Jèrid, nel sud della Tunisia.

L’italiano è stato travolto da un camion mentre era in compagnia di altri motociclisti.

Massara, appassionato motociclista, stava partecipando a un viaggio organizzato da un motoclub insieme a un gruppo di amici.

Era vicino alla pensione

Dipendente Inps di Brescia, 66 anni, Lino Massara era vicino alla pensione, mancavano pochi mesi.

Proprio in vista di questo passaggio importante della sua vita aveva deciso di concedersi questo viaggio avventuroso in Tunisia, “un grande viaggio” come lo aveva definito sui social nei giorni scorsi.