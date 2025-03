Esplosione e incendio alla Perfetti Van Melle di Lainate, colonna di fumo nero: evacuati gli edifici vicini

Un’esplosione e un incendio si sono verificati nello stabilimento della Perfetti Van Melle a Lainate, in provincia di Milano. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata dalla fabbrica, risultando visibile dall’autostrada e da diverse zone del capoluogo lombardo. L’esplosione sarebbe avvenuta all’interno dell’azienda, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Non ci sarebbero persone coinvolte, ma alcuni edifici vicini sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Esplosione alla Perfetti Van Melle, paura a Lainate

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 26 marzo.

Le autorità stanno lavorando per determinare l’origine dell’esplosione, avvenuta in un magazzino, e valutare eventuali danni strutturali: gli inquirenti e i tecnici dei vigili del fuoco stanno esaminando l’area coinvolta per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Proprio i vigili del fuoco hanno aggiunto che nel luogo in cui è scoppiato il rogo “erano depositati scarti di lavorazione“.

Nessun ferito, evacuati tre edifici vicini

Le autorità hanno confermato che non si registrano feriti o vittime e che le fiamme sono state domate e la situazione risulta sotto controllo.

Tuttavia, per motivi di sicurezza, le forze dell’ordine hanno disposto l’evacuazione di tre edifici adiacenti allo stabilimento.

Sul posto sono giunti anche mezzi specializzati del reparto Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico (Nbcr) per monitorare e affrontare eventuali emergenze legate alla diffusione di sostanze chimiche pericolose.

L’azienda colosso nella produzione di caramelle e gomme da masticare

La Perfetti Van Melle è una multinazionale italo-olandese specializzata nella produzione e distribuzione di caramelle, gomme da masticare e altri prodotti dolciari.

Nata nel 2001 dalla fusione tra l’italiana Perfetti e l’olandese Van Melle, l’azienda conta oltre 18 mila dipendenti e 33 stabilimenti produttivi in tutto il mondo.

Tra i suoi marchi più noti figurano Big Babol, Golia, Chupa Chups.

Ma anche Fruittella, Mentos e Morositas.