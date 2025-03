Incendio all'Ortomercato di Milano, le fiamme fanno crollare il tetto di un edificio: il video del rogo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Grave incendio all’Ortomercato di Milano. Le fiamme hanno fatto crollare il tetto di un capannone e hanno distrutto buona parte di quello che si trovava all’interno degli edifici colpiti. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata. Quindici squadre dei vigili del fuoco sul posto. Un uomo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza: l’origine sarebbe quindi dolosa.

Incendio all’Ortomercato di Milano

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, attorno all’1:00, è scoppiato un incendio di cause ancora ignote all’Ortomercato di Milano, nel Municipio 4, alla periferia sud-est della città.

Stando a quanto riporta il sito di informazione locale Milano Today, sarebbero in tutto tre i capannoni interessati dal rogo. L’incendio ha distrutto anche il materiale conservato all’interno delle strutture, tra cui bancali di legno e frigoriferi per la conservazione della frutta.

Fonte foto: ANSA La pompa di benzina nei pressi dell’Ortomercato

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che, già dalle 2:00 del mattino, hanno cominciato a tentare di domare le fiamme. Presenti anche alcune ambulanze e pattuglie della polizia locale.

L’intervento dei vigili del fuoco

I pompieri hanno agito con rapidità e urgenza per contenere l’incendio dell’Ortomercato di Milano. Vicino alla struttura andata in fiamme, infatti, si trovava anche una pompa di benzina, oltre ad altri capannoni.

L’incendio si è dimostrato particolarmente difficile da spegnere. Alle prime due squadre intervenute sul posto, se ne sono rapidamente aggiunte altre, che hanno dato supporto durante la notte.

All’alba il rogo non era ancora stato del tutto domato e all’Ortomercato di Milano erano arrivate in tutto 15 squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche il personale Nucleo Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico).

Crollato il tetto di un edificio, tracce di amianto tra le macerie

A bruciare per primo, nell’incendio del mercato ortofrutticolo di Milano, sarebbe stato un capannone conosciuto come l’Orto di Jack. Il tetto di una delle strutture interessate è anche crollato per via del calore.

Dai rilevamenti del Nucleo Nbcr è emersa anche la presenza di amianto, materiale comune nelle coperture dei tetti di strutture datate. Il numero di campionature positive, stando a quanto riportato dall’Ansa, non sarebbe tale da far temere per la salute pubblica né per quella dei pompieri.

I danni ai capannoni interessati sono ingenti ma, essendo scoppiato durante la notte, l’incendio non avrebbe causato danni a persone. Non risultano infatti feriti o intossicati.

Indagini in corso, origine dolosa: ripreso un uomo mentre appicca l’incendio

Le indagini, portate avanti da vigili del fuoco con il Nucleo investigativo antincendio e dai carabinieri, vanno nella direzione dell’ipotesi dolosa.

Secondo quanto riferito da Ansa, un uomo di origini egiziane sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre appiccava l’incendio.

Stando a quanto è emerso dai filmati, il sospettato avrebbe scaricato alcuni bancali da un carrello elevatore, per poi cospargerli di benzina e innescare il rogo.

La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo.