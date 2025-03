Incendio a Montecatini Terme, zia e nipote morti per asfissia: fiamme partite dalla camera da letto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due persone, zia e nipote, sono morte soffocate nell’incendio della loro abitazione a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Le vittime avevano 85 e 60 anni rispettivamente. Le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto dell’uomo.

Incendio a Montecatini Terme

Attorno all’1:30 della notte di venerdì 21 marzo un’abitazione è andata a fuoco a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. L’appartamento si trovava al secondo piano di un palazzo di 8.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, nell’incendio sarebbero morte due persone. Si tratta di uomo di 60 anni e una donna di 85, che sarebbero rispettivamente nipote e zia.

Fonte foto: ANSA L’intervento dei vigili del fuoco

Coinvolto nell’incendio, pur in maniera minima, anche l’appartamento al terzo piano immediatamente al di sopra di quello dove sono stati trovati i due corpi. Evacuata una coppia con un figlio.

L’intervento dei vigili del fuoco

È stato il comando dei vigili del fuoco di Pistoia a ricevere per primo la richiesta di intervento presso l’appartamento di Montecatini terme andato in fiamme. Le squadre sono intervenute immediatamente per cercare di spegnere il rogo.

A supporto sono arrivati anche i pompieri di Montecatini Terme. Le fiamme sono state spente molto rapidamente e l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio danneggiasse anche altre parti dell’edificio.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale, per aiutare nell’eventuale evacuazione e verificare cosa fosse successo, oltre alle ambulanze del 118. Presente anche il sindaco di Montecatini Terme.

Le ipotesi sulle cause

Sono in corso le indagini per capire quale sia stata la causa dell’incendio dell’appartamento di Montecatini Terme. Al momento non è chiaro cosa abbia dato origine alle fiamme.

Sembra però, stando alle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, che il rogo abbia avuto origine nella camera da letto dell’uomo. Non è però ancora stato possibile verificare di che tipo di incidente si sia trattato.

Le due vittime sono state portate via dall’appartamento una volta spente le fiamme. I pompieri hanno trovato entrambi già morti nel momento in cui li hanno raggiunti. Non dovrebbe essere stato il fuoco a ucciderli, bensì le esalazioni causate dall’incendio, che li avrebbero soffocati.