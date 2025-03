Violenze e botte alla moglie anche durante la gravidanza, denunciato 39enne a Montecatini Terme

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 39 anni è stato denunciato per maltrattamenti e atti persecutori a Montecatini Terme. La misura è stata adottata dopo che la moglie e i figli si sono rifugiati in una struttura protetta. L’uomo è stato allontanato dalla casa familiare per garantire la sicurezza della famiglia.

La denuncia e le indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un cittadino di 39 anni, di origini albanesi, si è presentato presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Montecatini Terme per segnalare la scomparsa della moglie e dei figli minori. La donna era uscita di casa per accompagnare i figli al doposcuola e non aveva fatto ritorno, risultando irreperibile anche al telefono.

Scoperta la verità

Durante la denuncia, l’uomo appariva in evidente stato di alterazione a causa dell’alcool e ha riferito di aver avuto una discussione accesa con la moglie nei giorni precedenti. Questo, insieme ai suoi precedenti penali, ha portato la polizia a sospettare che ci fossero problemi più gravi in ambito familiare.

Intervento della polizia

Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria ha rintracciato la donna e i figli, che erano stati collocati in una struttura protetta su richiesta della donna stessa, vittima di maltrattamenti e atti persecutori. Un sopralluogo nell’abitazione ha rivelato condizioni di disordine e scarsa igiene, con un bidone pieno di lattine di birra aperte, confermando l’abuso di alcool da parte dell’uomo.

Misure cautelari

È stato aperto un “Codice Rosso” e la donna ha dichiarato di essere stata vittima di percosse e violenza, anche durante la gravidanza. L’uomo non solo la maltrattava fisicamente, ma la controllava anche psicologicamente, imponendole come vestirsi e minacciandola con un coltello. Il Tribunale di Pistoia ha disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, misura eseguita immediatamente dalla polizia per ristabilire la serenità familiare.

Fonte foto: IPA