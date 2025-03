Telefonata Trump - Putin per tregua e pace in Ucraina durata tre ore, cosa si sono detti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È terminata la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. La chiamata è durata tre ore e, secondo fonti russe, sarebbe andata bene. La Russia non ha però accettato la tregua di 30 giorni su tutto il fronte proposta dagli Usa e dall’Ucraina.

La telefonata tra Trump e Putin

Si è conclusa attorno alle 18:00 ora italiana la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Russia Vladimir Putin riguardo alla guerra in Ucraina. Putin ha annunciato che il 19 marzo ci sarà uno scambio di prigionieri

Secondo fonti russe interpellate dalla Cnn e prossime alla telefonata, l’incontro sarebbe andato “molto bene”. La chiamata si è svolta alla presenza del Segretario di Stato Marco Rubio e del vicepresidente J.D. Vance.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

L’inviato speciale di Putin Kirill Dmitriev aveva precedentemente scritto su X (già Twitter) che, grazie alle leadership di Trump e di Putin il mondo era “un luogo più sicuro”.

Le dichiarazioni dopo la telefonata

La Russia ha fatto sapere, a seguito della telefonata, che il 19 marzo ci sarà uno scambio di 175 prigionieri tra Russia e Ucraina. Nessun accordo però sul cessate il fuoco, per il quale il Cremlino chiede ancora garanzie, tra cui lo stop alle forniture militari e alla condivisione dell’intelligence da parte di tutti gli alleati di Kyiv, stando a quanto riporta Associated Press.

“Putin e Trump si sono espressi a favore della normalizzazione delle relazioni bilaterali alla luce della responsabilità condivisa per la stabilità nel mondo. I presidenti di Russia e Stati Uniti hanno confermato la loro intenzione di proseguire gli sforzi per risolvere il conflitto ucraino” recita il comunicato del Cremlino.

La Russia avrebbe anche accettato una tregua reciproca di 30 giorni degli attacchi alle infrastrutture energetiche con l’Ucraina, e a lavorare per un accordo sulla navigazione sicura nel Mar Nero e a un processo di pace.

L’accordo degli Usa con l’Ucraina

Al centro della chiamata c’era l’accordo, raggiunto dagli Stati Uniti con l’Ucraina, per una tregua di 30 giorni di terra, mare e cielo nel Paese.

Le condizioni dell’Ucraina erano che il blocco delle ostilità si estendesse solo a bombardamenti e operazioni marittime, ma la posizione della delegazione di Kiev si è mossa durante i colloqui.

Putin non aveva accettato pubblicamente la tregua e, con un lungo discorso, aveva fatto intendere che la Russia non avrebbe aderito all’accordo a causa della possibilità che la tregua servisse all’Ucraina per riorganizzare le proprie truppe.