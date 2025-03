Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi convocato d'urgenza per l'incidente di Giuliano Saponi: cosa succede

Non esattamente una svolta nell’omicidio di Pierina Paganelli, piuttosto potrebbe trattarsi di nuovi accertamenti. Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, è stato convocato dalla polizia stradale di Rimini per rendere informazioni sommarie sull’incidente di Giuliano Saponi del 7 maggio 2023. Secondo le indiscrezioni, Bianchi sarebbe stato invitato a fare luce sulla posizione di Louis Dassilva in quella stessa mattina.

Loris Bianchi convocato dalla polizia stradale

Loris Bianchi è stato convocato alle ore 12 di martedì 18 marzo dalla polizia stradale di Rimini. Secondo le indiscrezioni riportate da Fanpage e Corriere Romagna il fratello di Manuela Bianchi è stato chiamato per fare chiarezza sull’incidente del 7 maggio 2023, quando Giuliano Saponi è stato travolto a pochi chilometri da via del Ciclamino 31 mentre si recava al lavoro a bordo della sua bicicletta.

Il consulente legale dei fratelli Bianchi Davide Barzan ha riferito a Fanpage che il suo assistito è stato convocato "per rendere sommarie informazioni testimoniali (SIT)" e probabilmente dovrà riferire "in merito alla presenza di Louis Dassilva in via del Ciclamino nella mattinata della medesima data".

Non è ancora chiaro presso quale sede verrà ascoltato Bianchi. Secondo Corriere Romagna e Mattino Cinque News il fratello di Manuela Bianchi potrebbe essere stato convocato in Procura dove conferirà alla presenza del pm Daniele Paci, titolare dell’inchiesta sull’omcidio di Pierina Paganelli e che, recentemente, avrebbe chiesto di indagare anche sull’incidente di Giuliano Saponi.

La convocazione di Loris Bianchi arriva dopo le recenti dichiarazioni di Manuela Bianchi la quale, interrogata dal pm, ha condiviso i suoi dubbi sul coinvolgimento di Louis Dassilva nell’incidente del marito.

L’incidente e i sospetti su Louis Dassilva

All’alba del 7 maggio 2023 Giuliano Saponi stava percorrendo via Coriano a bordo della sua bicicletta per raggiungere il suo posto di lavoro. Al civico 151 l’uomo, figlio di Pierina Paganelli, è stato travolto e l’impatto lo ha portato ad una lunga degenza che si è protratta fino ai giorni successivi all’omicidio della madre, uccisa il 3 ottobre 2023 nei garage di via del Ciclamino 31.

Il conducente del mezzo non si è fermato per prestare soccorso. Secondo gli inquirenti potrebbe essersi trattato di un mezzo agricolo. Dopo l’omicidio di Pierina Paganelli gli investigatori hanno più volte battuto la pista del collegamento tra i due eventi: Manuela Bianchi e Louis Dassilva erano uniti in una relazione extraconiugale di cui Pierina Paganelli sarebbe stata a conoscenza, anche se la 78enne probabilmente non conosceva l’identità dell’amante della nuora.

Valeria Bartolucci ha sempre dichiarato che la mattina in cui ha avuto luogo l’incidente di Saponi lei e suo marito si trovavano a Pesaro per un funerale. Tuttavia, secondo gli accertamenti tecnici i cellulari della coppia avrebbero agganciato le celle di via del Ciclamino 31.

Le ultime notizie sull’omicidio di Pierina Paganelli

Il 4 marzo 2025 Manuela Bianchi è stata ascoltata dalla Procura di Rimini per poi finire indagata per favoreggiamento. Secondo gli investigatori la nuora di Pierina Paganelli avrebbe incontrato Louis Dassilva la mattina del 4 ottobre 2023 e con lui avrebbe parlato prima di lanciare l’allarme per l’omicidio della suocera.

Incalzata su questo aspetto, Manuela Bianchi ha infine dichiarato che quella mattina Louis Dassilva le avrebbe detto che tra le porte tagliafuoco dei garage della palazzina c’era "una persona a terra", quindi le avrebbe chiesto di andare a chiamare "il ragazzo moldavo" ma senza destare sospetti e senza riferire ciò che stava succedendo.

Nell’interrogatorio di martedì 17 marzo, tuttavia, Louis Dassilva ha smentito le dichiarazioni della nuora di Pierina Paganelli.