Pierina Paganelli e la versione di Loris Bianchi sull'omicidio dopo il vocale al figlio Giuliano

Dopo le prime novità sull’omicidio di Pierina Paganelli – il fascicolo a carico di Louis Dassilva – Loris Bianchi interviene in collegamento con ‘Mattino Cinque’ per fare chiarezza su un audio mandato in onda durante la scorsa puntata di ‘Quarto Grado’. L’audio, un vocale WhatsApp, era stato inviato dallo stesso Loris a Giuliano Saponi, figlio della 78enne uccisa il 3 ottobre, quando quest’ultimo si trovava ancora in un letto d’ospedale per le conseguenze di un incidente.

"Una cosa che mi ha sempre dato fastidio è l’abitudine che avevi di sputare sentenze, giudizi, a giudicare i fratelli, a bollari e sputare questo veleno. Dobbiamo sempre cercare di utilizzare la parola di Dio", questo diceva Loris a Giuliano in una nota vocale. A cosa si riferiva? In quel periodo Giuliano aveva già saputo che sua moglie Manuela Bianchi avesse qualcun altro nella vita, anche se non sapeva che il terzo incomodo fosse Louis Dassilva.

Loris Bianchi chiarisce che nessuno avrebbe potuto sapere se Pierina si stesse muovendo con gli anziani dei Testimoni di Geova per parlare della relazione extraconiugale della nuora, perché "sono cose secretate", tanto meno per il giorno 4 – ovvero dopo l’omicidio – era prevista un’audizione per decidere sul futuro di Manuela all’interno del gruppo. "Tutto falso, anche se fosse non sarebbe venuto fuori", conclude Loris.