Bologna, entra in negozio e aggredisce il titolare: arrestato con mezzo chilo di droga nascosta in auto

Un cittadino tunisino è stato arrestato a Bologna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito un commerciante senza motivo apparente.

Arresto in via Santo Stefano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’incidente è avvenuto il 17 febbraio intorno alle ore 18 in via Santo Stefano a Bologna. Il cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, è entrato in un’attività commerciale e ha aggredito verbalmente e fisicamente il proprietario. Dopo essere stato allontanato, ha continuato a sostare davanti al negozio, costringendo il proprietario a chiamare la Polizia.

Scoperta di droga e tentata fuga

Gli agenti del Commissariato “Due Torri San Francesco” sono intervenuti per calmare l’uomo, che ha mantenuto un atteggiamento aggressivo. Durante il controllo della sua auto, parcheggiata nelle vicinanze, il tunisino ha tentato di fuggire. All’interno del veicolo, gli agenti hanno trovato 210 grammi di cocaina e 480 grammi di hashish. Inoltre, nella tasca del suo cappotto è stato rinvenuto un paio di forbici da cucina.

Conseguenze legali

L’uomo è stato arrestato per spaccio e sarà processato con rito direttissimo alle ore 9.30 di oggi. È stato anche denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e per percosse.

Fonte foto: IPA