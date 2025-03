Omicidio Pierina Paganelli, nuove indagini sull'incidente del figlio? I sospetti di Manuela Bianchi su Louis

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le indagini sull’incidente di Giuliano Saponi potrebbero essere avocate da Daniele Paci, il sostituto procuratore già titolare dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli. L’indiscrezione è arrivata dopo l’interrogatorio di Manuela Bianchi la quale avrebbe espresso i suoi sospetti su Louis Dassilva nel sinistro che aveva visto coinvolto il marito, figlio della 78enne uccisa a Rimini.

Verso nuove indagini

L’ultimo interrogatorio di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli ora indagata per favoreggiamento, avrebbe riaperto la possibilità di un collegamento tra l’incidente del marito Giuliano Saponi e l’omicidio della suocera. Lo riportano il Corriere della Sera e il Resto del Carlino.

Mentre veniva ascoltata in Procura, infatti, Manuela Bianchi avrebbe espresso il sospetto che Louis Dassilva, suo ex amante nonché marito di Valeria Bartolucci, fosse coinvolto nell’incidente in bicicletta dopo il quale il marito era stato sottoposto a una lunga degenza.

Louis Dassilva in via del Ciclamino 31 durante il test della camminata per l'omicidio di Pierina Paganelli

Per questo motivo Daniele Paci, titolare dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli, avrebbe chiesto di occuparsi anche del fascicolo.

Le indagini sull’incidente erano coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi e pochi mesi fa ne era stata chiesta l’archiviazione. A questa si sono opposti gli avvocati Monica e Marco Lunedei che assistono i figli di Pierina Paganelli.

L’incidente di Giuliano Saponi

Alle 5:30 del 7 maggio 2023 Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, è stato travolto in via Coriano mentre si recava al lavoro in bicicletta. Secondo gli investigatori il 53enne sarebbe stato travolto da un pirata della strada, dato che nessun testimone avrebbe assistito al fatto né erano presenti telecamere.

Il figlio di Pierina Paganelli è rimasto in coma per diverso tempo e nel giorno in cui è stata uccisa la madre si trovava ancora all’ospedale.

I sospetti su Louis Dassilva

Come già detto, Manuela Bianchi avrebbe condiviso i suoi sospetti su un coinvolgimento di Louis Dassilva nell’incidente del marito durante il suo interrogatorio in Procura.

Valeria Bartolucci aveva dichiarato che il 7 maggio 2023, insieme al marito, si trovava fuori Rimini per partecipare a un funerale. Eppure – scrivono il Corriere e il Carlino – nello stesso giorno i loro cellulari avrebbero agganciato le celle telefoniche di via del Ciclamino.