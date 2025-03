Incendio a Roma in un deposito auto a Castel Giubileo, "grandi esplosioni" e colonna di fumo impressionante

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un vasto incendio di auto e furgoni è divampato all’interno di un deposito in via Sant’Angelo in Vado, in zona Castel Giubileo, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Non risultano feriti.

L’incendio nel deposito di auto

L’incendio è scoppiato nella mattinata di sabato, attorno alle 7:30, nel deposito di veicoli a Roma. Come riferiscono i residenti della zona, si sono sentite “grandi esplosioni” e una colonna di fumo denso e nero si è levata su tutta la zona nord della Capitale.

La colonna di fumo era ben visibile anche da Labaro e Prima Porta ed è probabilmente diventata così nera e densa per il fatto che le fiamme hanno interessato auto e furgoni con diversi materiali al loro interno.

Fonte foto: Fonte: Vigili del Fuoco / Facebook Gori Mauro

L’incendio che è divampato nel deposito di Castel Giubileo

I danni provocati dal rogo

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Ingenti i danni provocati dalle fiamme, nonostante il tempestivo intervento dei pompieri.

In fiamme auto e mezzi pesanti

Ad andare a fuoco sono state auto e mezzi pesanti: fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone e non ci sono dunque feriti.