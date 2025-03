Incendio all'aeroporto di Heathrow, rischi nei prossimi giorni: come chiedere il rimborso del volo cancellato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un incendio scoppiato in una sottostazione elettrica ha provocato un blackout e la chiusura dell’aeroporto di Londra Heathrow. Il blocco dello scalo più trafficato d’Europa ha fatto saltare centinaia di voli e fatto restare a terra migliaia di passeggeri. I disagi però sono destinati ad andare avanti per diversi giorni, le varie compagnie aeree si stanno riorganizzando per affrontare la situazione, ad esempio con voli supplementari da altri scali. I viaggiatori possono chiedere il rimborso del volo cancellato.

Incendio all’aeroporto di Heathrow, 300 mila passeggeri a terra

Sono quasi 300 mila i viaggiatori destinati a rimanere a terra oggi, venerdì 21 marzo, dopo la chiusura dell’aeroporto di Heathrow in seguito al blackout causato da un incendio in una sottostazione elettrica nell’ovest di Londra.

Si tratta di una stima fatta dalla società di analisi dell’aviazione civile Cirium sulla base degli oltre 1300 voli programmati per la giornata nello scalo internazionale londinese, il più trafficato d’Europa.

Fonte foto: ANSA “Non andate all’aeroporto di Heathrow”, l’avviso nella metro di Londra

All’aeroporto di Roma Fiumicino sono stati cancellati 10 voli: 5 voli in partenza per Heathrow e altrettanti in arrivo. Come riporta Ansa, non risultano code né passeggeri in attesa, sono stati tutti informati dalla compagnia aerea e da Adr.

Disagi per diversi giorni

L’aeroporto di Heathrow è stato chiuso fino alle 23.59 del 21 marzo (le 00.59 di sabato 22 marzo ora italiana), ma servirà tempo per il ritorno alla piena normalità, fino a una settimana.

Sono previsti disagi per i prossimi giorni, con rischi di ritardi e cancellazioni, soprattutto nelle prime ore dopo la riapertura dello scalo.

Le compagnie aeree stanno riorganizzando i voli, mettendo a punto voli supplementari su altri scali come Gatwick o Luton e mettendo a disposizione più posti sulle proprie tratte.

Come chiedere il rimborso del volo cancellato

La chiusura dell’aeroporto di Heathrow ha portato alla cancellazione anche di numerosi voli da e per Italia previsti per la giornata di oggi.

I passeggeri hanno diritto al rimborso del volo cancellato, come spiega RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo.

La normativa stabilisce infatti che le tutele per i passeggeri previste in caso di cancellazione o ritardi prolungati si applicano anche ai voli in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario – come il Regno Unito – con destinazione un aeroporto comunitario, qualora la compagnia aerea sia comunitaria.

Oltre al rimborso, i passeggeri possono chiedere gratuitamente il cambio del volo, se possibile.

Per chiedere il rimborso o il cambio del volo bisogna contattare la compagnia aerea, attraverso l’app, il sito, via telefono o in aeroporto.

Le compagnie aeree inoltre sono tenute a garantire assistenza ai passeggeri, sotto forma di pasti e bevande durante l’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.

I viaggiatori Ue non possono invece chiedere il risarcimento – cosa diversa dal rimborso – in quanto l’incendio rientra nelle cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità delle compagnie aeree.