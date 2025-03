Sciopero mezzi pubblici del 21 marzo, stop a bus, metro e tram: disagi per 24 ore, i motivi della protesta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Venerdì 21 marzo ci sarà lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici, con il coinvolgimento di bus, metro e tram. L’agitazione durerà 24 ore a esclusione delle sole fasce di garanzia. I sindacati chiedono aumenti salariali, riduzione dell’orario di lavoro e più sicurezza. Problemi in vista per le grandi città, come Roma e Milano, con disagi anche per Campania e Trentino.

Sciopero 21 marzo, i mezzi pubblici interessati

L’arrivo della primavera coincide quest’anno con un nuovo sciopero che coinvolge i mezzi pubblici. Dopo la sospensione dei treni il 19 marzo, venerdì 21 marzo sarà la volta di autobus, tram e metropolitane a fermarsi.

Diverse sigle sindacali, tra cui Al Cobas, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti, hanno proclamato un’agitazione nazionale di 24 ore.

Fonte foto: ANSA

Lo sciopero dei mezzi pubblici arriva dopo soli 2 giorni da quello dei treni del 19 marzo

Le motivazioni dello sciopero

Le rivendicazioni dei lavoratori includono un aumento salariale di 300 euro, la riduzione della settimana lavorativa da 39 a 35 ore senza tagli di stipendio, nonché una revisione dei turni di guida e dell’orario complessivo degli autisti.

Inoltre, si chiede un rafforzamento delle misure di sicurezza sul lavoro, sia per il personale che per i passeggeri. Un altro punto cruciale della protesta è l’opposizione alle privatizzazioni e alle gare d’appalto nel settore del trasporto pubblico locale.

Lo sciopero a Roma e Milano

A Roma lo sciopero coinvolgerà sia la rete Atac che i bus periferici gestiti da operatori privati. Durante le fasce di garanzia, dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20, il servizio sarà attivo.

Nella notte tra giovedì e venerdì, i bus notturni non circoleranno, ma alcune linee giornaliere e notturne specifiche rimarranno in funzione. Venerdì, invece, saranno sospese le linee diurne con corse oltre la mezzanotte e altre linee notturne.

Anche la metropolitana sarà solo parzialmente operativa, senza la certezza di funzionamento di ascensori e scale mobili. Le biglietterie saranno chiuse, ma il servizio online resterà attivo. Neanche i bike box saranno accessibili durante lo sciopero.

A Milano, il servizio di trasporto pubblico sarà sospeso dalle 8:45 alle 15, orario in cui entrerà in vigore la fascia di garanzia. Dopo una breve ripresa, la sospensione riprenderà dalle 18 fino alla fine della giornata lavorativa.

Disagi anche in Campania e Trentino

Lo sciopero porterà possibili disagi anche in Campania, dove a fermarsi saranno i dipendenti di Busitalia. Potrebbero quindi esserci cancellazioni o modifiche ai bus sostitutivi sulla tratta Salerno – Salerno Stadio Arechi S. Leonardo.

L’agitazione sindacale potrebbe influire sul servizio anche prima e dopo l’orario programmato. Tuttavia, sono previste le fasce di garanzia dalle 06:30 alle 9 e dalle 13 alle 16.

Anche il personale di Trentino Trasporti incrocia le braccia per 24 ore, quindi i treni della linea Trento – Bassano del Grappa potrebbero subire variazioni. Lo sciopero potrebbe influire sul servizio anche prima e dopo la sua durata prevista.

Trenitalia, problemi per il servizio bus

Per 24 ore si ferma anche il personale delle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri: i bus programmati potrebbero subire cancellazioni o modifiche.

Nessun disagio invece per i treni ad alta velocità e intercity di Trenitalia, come Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte, EuroCity, EuroNight e Regionali, che continueranno a circolare regolarmente.

Per quanto riguarda i servizi regionali Trenitalia, sono garantiti gli essenziali nelle fasce orarie feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Nessuna fascia di garanzia è prevista per i servizi Freccialink.