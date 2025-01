Caos treni sulla linea AV Roma - Firenze, altro guasto e ritardi fino a 70 minuti: intervento dei tecnici

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Treni di nuovo nel caos in Italia, con ritardi registrati sulla linea AV Roma – Firenze per un “inconveniente tecnico”. Il primo avvertimento sui rallentamenti per la circolazione ferroviaria è stato lanciato da Rfi alle ore 7,45. Alle 8,55, sempre Rfi ha comunicato che la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma – Firenze è “in graduale ripresa”. Si registrano rallentamenti fino a 70 minuti.

L’annuncio dell’inconveniente tecnico sulla linea AV Roma – Firenze

Nella mattinata di mercoledì 15 gennaio, Rfi ha comunicato con un avviso pubblicato sul proprio sito che “dalle ore 7,45 sulla linea Alta Velocità Roma – Firenze la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Arezzo in direzione Firenze”, a causa di un “inconveniente tecnico” alla linea.

Contestualmente, Rfi ha comunicato anche i tecnici hanno immediatamente iniziato l’intervento per risolvere il problema.

Fonte foto: ANSA

Ritardi fino a 70 minuti sulla linea Alta Velocità Roma – Firenze a causa di un “inconveniente tecnico” verificatosi nella mattinata di mercoledì 15 gennaio.

Circolazione in graduale ripresa sulla linea AV Roma – Firenze

In un nuovo aggiornamento pubblicato alle ore 8,55, Rfi ha annunciato che la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma – Firenze, precedentemente rallentata in prossimità di Arezzo in direzione Firenze per un inconveniente tecnico, è “in graduale ripresa” in seguito all’intervento dei tecnici di RFI, che hanno provveduto a ripristinare la piena funzionalità della linea.

Per quanto riguarda gli effetti sulla mobilità ferroviaria, è stato comunicato che i treni Alta Velocità hanno subito rallentamenti fino a 70 minuti.

Problemi anche sulla linea convenzionale Roma – Firenze

Sempre in mattinata, Rfi ha comunicato rallentamenti, a partire dalle 7,30, anche sulla linea Roma – Firenze convenzionale tra Laterina e Montevarchi, “per un inconveniente tecnico alla linea elettrica dopo il passaggio di un treno”.

Sono stati segnalati “rallentamenti fino a 30 minuti, con possibili limitazioni e cancellazioni“.

Bufera sul ministro Salvini per il caos treni

I nuovi disagi per i viaggiatori sulla linea AV Roma – Firenze arrivano dopo giorni di feroci polemiche contro Matteo Salvini, definito dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein “il peggior ministro dei Trasporti della Storia“.

Duro anche il fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, secondo cui Salvini sarebbe “incapace” e porterebbe “sfiga”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.