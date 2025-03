Investito a San Lucido da un camion mentre scende dallo scuolabus, 11enne grave: in ospedale in codice rosso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un bambino di 11 anni è stato investito da un camion a San Lucido, in provincia di Cosenza, dopo essere sceso dallo scuolabus. Trasportato in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata, il minore è in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso. Sul luogo dell’incidente, avvenuto in contrada Petralonga, anche i carabinieri di Paola incaricati di chiarire la dinamica.

Bambino investito a San Lucido

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 20 marzo a San Lucido, in provincia di Cosenza, nello specifico in contrada Petralonga, nei pressi della statale 18 Tirrena inferiore.

Come riportato da Tgcom un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere il bambino di 11 anni, tragicamente investito da un camion in movimento, riportando ferite gravi.



L’incidente è avvenuto nel comune di San Lucido, in provincia di Cosenza

Era appena sceso dallo scuolabus

Il ragazzo era appena sceso dallo scuolabus vicino casa quando, per ragioni ancora da chiarire, è stato travolto mentre attraversava la strada.

I sanitari, valutando la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato poco distante per prelevare il ferito e trasportarlo d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Il bambino è attualmente in condizioni critiche dopo essere stato ricoverato in codice rosso. Sul luogo dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Paola sono stati impegnati a effettuare i rilievi atti a determinare con precisione le dinamiche del sinistro.

Secondo incidente in 24 ore

L’episodio è avvenuto a distanza di poche ore da un altro incidente che si è verificato sempre a San Lucido. Nello stesso territorio, infatti, un automobilista mercoledì 19 marzo aveva investito una ragazza in scooter, facendola cadere sull’asfalto.

Inizialmente, l’uomo sembrava intenzionato a fuggire senza prestare soccorso, ma un passante è intervenuto fermandolo, allertando sia i soccorsi che le forze dell’ordine, che hanno poi identificato il responsabile.

Il padre della giovane, la quale fortunatamente non è in pericolo di vita, ha espresso pubblicamente la sua gratitudine verso questo anonimo cittadino. In un post su Facebook, ha raccontato la vicenda, sottolineando l’importanza dell’intervento tempestivo di chi ha impedito la fuga del colpevole.

Il padre ha inoltre ringraziato il personale medico fuori servizio e una cardiologa che, trovandosi nei pressi dell’incidente, hanno offerto il loro aiuto fino all’arrivo dell’ambulanza.