La vendita dello stadio San Siro di Milano finisce sotto indagine, quanto potrebbe costare a Inter e Milan

La vendita dello stadio Meazza e dall’area circostante di San Siro è finita in un fascicolo di indagine della procura di Milano, ancora senza ipotesi di reato e senza indagati. L’ipotesi dei procuratori Marcello Viola e Tiziana Siciliano, esperti in reati contro la pubblica amministrazione, riguarda possibili danni di natura economica per le casse del Comune legati alla cessione dell’impianto sportivo ai club di Inter e Milan.

La vendita dello stadio di Milano

I club di Inter e Milano hanno inviato alla giunta del sindaco Giuseppe Sala il documento di fattibilità per l’acquisto di San Siro.

Il primo cittadino ha approvato la delibera, annunciando l’avvio della conferenza dei servizi e un avviso pubblico per verificare la presenza di altri soggetti interessati all’acquisto alle stesse condizioni.

Sulla vendita dello stadio Meazza e dell’area intorno, sta indagando – così come anticipato dal blog Giustiziami e confermato da ANSA – la Procura di Milano.

L’obiettivo è verificare se, dalla procedura di vendita di San Siro, possano esserci danni per le casse pubbliche.

L’indagine è coordinata dalla Procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, a capo del dipartimento reati contro la pubblica amministrazione e dal Procuratore Marcello Viola.

Il progetto di Inter e Milan

Il progetto dei due club milanesi prevede la demolizione dell’attuale stadio – escluse alcune parti – e la realizzazione di un nuovo impianto.

Il nuovo stadio, dalla capienza di circa 70mila posti, dovrebbe sorgere a poca distanza dal precedente ed essere circondato dal 50% di aree verdi.

A restare in piedi, ma rifunzionalizzati a differenti scopi, dovrebbero essere la Curva Sud e la tribuna arancio.

L’obiettivo di Oaktree e Redbird, i fondi proprietari di Inter e Milan, è concludere l’affare al più presto, prima dei 70 anni del secondo anello di San Siro, che lo renderebbero edificio storico e dunque soggetto a vincoli più stringenti.

Ai due club, l’operazione costerebbe, in totale, una cifra stimata a oltre 1 miliardo di euro. I lavori dovrebbero iniziare subito dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Quanto costa San Siro

La Scala del calcio vale circa 73 milioni di euro, l’area circostante 124 milioni: queste le stime dell’Agenzia delle Entrate.

Ai 197 milioni di euro in totale, andrebbero sottratti gli 80 milioni necessari alla bonifica dell’area e alla rimozione delle macerie che risulterebbero dalla ristrutturazione.

Considerato, così come specificato da Giustiziami, i 280 mila metri quadri totali del lotto in vendita, si tratta di un costo di 417,79 euro al metro quadro.

Un introito forse non così soddisfacente per il Comune di Milano per la cessione di un impianto che genera circa 25 milioni di euro di ricavi all’anno tra eventi calcistici ed extra-sportivi.