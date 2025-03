Incidente sulla strada del Santo vicino Padova, due morti e due feriti nello scontro tra camion e furgone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ennesima tragedia sulle strade italiane. È di due morti e altrettanti feriti, uno dei quali grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada del Santo tra Padova e Castelfranco Veneto. Coinvolti due veicoli, un camion e un furgone, che si sono scontrati frontalmente.

Incidente sulla strada del Santo a Loreggia

Il grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 marzo, a cavallo tra le province di Padova e Treviso.

Come riporta Ansa, lo schianto è avvenuto attorno alle 19 lungo la Sr 308, la strada del Santo che congiunge Padova a Castelfranco Veneto.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’incidente a Loreggia, a cavallo tra le province di Padova e Treviso

Per cause da chiarire c’è stato uno scontro frontale tra un camion e un furgone all’altezza di Boscalto, frazione di Loreggia.

Scontro frontale tra camion e furgone

Il Gazzettino riferisce che i veicoli coinvolti nell’incidente sono un furgone di proprietà di una ditta del Trevigiano, con a bordo tre persone, e un camion di un’azienda padovana, con il solo conducente.

Camion e furgone procedevano in direzioni opposte quando si sono scontrati frontalmente, per cause al vaglio della polizia locale.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Il bilancio dell’incidente: due morti e due feriti

Violento l’impatto tra i due mezzi. Nello schianto sono morti due dei tre occupanti del furgone.

Il terzo è stato estratto dall’abitacolo e trasportato in gravissime condizioni con l’elicottero all’ospedale di Padova.

Ferito anche il camionista: è stato portato in ambulanza all’ospedale di Camposampiero, ma non è in pericolo di vita.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.