Scontro tra auto e camion a Cavernago vicino Bergamo, due giovani morti e altri due feriti gravemente

Un ragazzo e una ragazza, entrambi di 19 anni, sono morti in un gravissimo incidente stradale avvenuto alle 5 di mattina su una statale all’altezza di Cavernago, in provincia di Bergamo. A scontrarsi frontalmente sono stati un’auto e un camion. Ci sono anche due feriti.

L’incidente mortale a Cavernago

Lo schianto mortale è avvenuto all’alba, sulla strada statale SS498 all’altezza di Cavernago. Le due vittime sono Riccardo Gualandris e Nora Jawad.

Oltre ai due 19enni che hanno perso la vita, sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale altri due giovani, rimasti feriti in modo grave.

Gli Spedali Civili di Brescia, dove è stato portato uno dei due feriti gravi

Come riporta L’Eco di Bergamo, i giovani stavano rientrando dopo aver trascorso una serata in discoteca al Setai. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118 con automedica e ambulanze, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Due giovani feriti in modo grave

I due giovani rimasti feriti sono stati immediatamente soccorsi. Uno è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia e l’atro in ambulanza all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Quattro morti in poche ore in incidenti stradali

Quello di Cavernago è il secondo grave incidente stradale in poche ore. A Roccadaspide, in provincia di Salerno, ci sono stati due morti e un ferito in uno scontro avvenuto venerdì sera tra un’Audi A3 e un’Alfa Romeo 147 che viaggiavano lungo la Statale 166 degli Alburni.