Autobus esce di strada a Brescia in Via Orzinuovi, due morti e diversi feriti nello schianto contro un albero

Un grave incidente si è verificato in Via Orzinuovi a Brescia. Un autobus che trasportava un gruppo di pensionati di ritorno da una gita ad Alassio è uscito improvvisamente di strada, schiantandosi contro un albero e successivamente contro un muro. Il bilancio è salito nella notte: due persone sono morte e oltre dieci risultano ferite, alcune in modo grave.

Incidente in via Orzinuovi a Brescia

L’incidente a Brescia è avvenuto poco prima delle 20.00. Lo shuttle bus, che stava riportando a casa una decina di pensionati dopo una vacanza al mare in Liguria, ha improvvisamente perso il controllo ed è finito fuori strada.

Il mezzo si è schiantato prima contro un albero e poi contro il muro di un’azienda. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero responsabilità dell’autista, un giovane di 30 anni risultato negativo ai test di alcol e droga.

Grave incidente a Brescia: due morti e svariati feriti

L’ipotesi principale è quella di un malfunzionamento tecnico del veicolo, ma proseguono le indagini per individuare le responsabilità del fatto grave.

Le dinamiche

L’uscita di strada è stata definita come “improvvisa”. Il bus ha infatti sbandato mentre percorreva Via Orzinuovi, centrando in pieno un albero e arrestando la sua corsa contro il muro di un’azienda.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e numerosi mezzi del 118. L’impatto ha anche causato la rottura di una centralina elettrica, provocando un blackout nella zona circostante.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per diverse ore, con deviazioni lungo Via Padova e Via Bologna.

Bilancio vittime e feriti

Il bilancio dell’incidente è pesante. Sul colpo è morto Faustino Ramera, 75 anni di Roncadelle, mentre nella notte è deceduta anche una donna di 86 anni di Bagolino, ricoverata in condizioni gravissime al Civile di Brescia.

Gli altri passeggeri, tutti tra i 76 e gli 89 anni, hanno riportato ferite di varia entità. L’autista è ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento, gli altri feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Brescia e provincia.