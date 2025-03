Revisione scaduta: bloccato bus con 30 studenti in partenza da Parma per una gita scolastica

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un autobus scolastico è stato fermato dalla Polizia di Stato a Parma per una revisione scaduta, garantendo così la sicurezza degli studenti. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi quando una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Fidenza ha accertato l’irregolarità del veicolo in procinto di partire per una gita in Lombardia.

Controlli e sanzioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’autobus, che trasportava circa 30 studenti di una scuola secondaria di secondo grado di Parma, non era in regola con la revisione periodica, scaduta nel mese di gennaio 2025. La pattuglia intervenuta ha sospeso il veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della visita di revisione e ha comminato al conducente la prevista sanzione amministrativa.

Soluzione immediata

Per garantire la sicurezza degli studenti, il proprietario dell’autobus sanzionato ha provveduto a far giungere sul posto un veicolo sostitutivo. Questo ha permesso agli studenti di proseguire la gita senza ulteriori disagi.

Progetto “Gite scolastiche in Sicurezza”

I controlli effettuati rientrano nel progetto “Gite scolastiche in Sicurezza”, un’iniziativa della Polizia di Stato sviluppata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo è rendere più sicuro il trasporto scolastico durante le gite e i viaggi d’istruzione. In virtù del progetto, le scuole possono richiedere l’intervento della Polizia di Stato territorialmente competente per un controllo preventivo del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e psicofisica del conducente svolto a cura della Polizia Stradale.

