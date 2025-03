Verbania, gita scolastica rischia di saltare perché l'autista del pullman è ubriaco: cos'è successo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un autista di autobus è stato fermato a Verbania per guida in stato di ebbrezza, impedendo così una partenza rischiosa. L’incidente è avvenuto quando la Polizia Stradale ha scoperto che l’uomo, incaricato di accompagnare un gruppo di studenti in gita a Milano, era positivo all’alcoltest.

Controlli di sicurezza alla partenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti di Verbania erano impegnati nei controlli di sicurezza per le gite scolastiche della provincia. Dopo aver verificato l’efficienza del mezzo, hanno sottoposto l’autista, un quarantenne residente nella provincia di Pavia, ad un alcoltest: l’uomo è risultato positivo. Un altro conducente è stato inviato dalla ditta per sostituirlo, causando un ritardo di diverse ore nella partenza, ma garantendo la sicurezza del viaggio.

Sanzioni e conseguenze

L’autista è stato sanzionato per non aver inserito la carta tachigrafica e per il mancato rispetto dei tempi di guida nei giorni precedenti. Dovrà pagare una sanzione amministrativa di circa 1000 euro e subirà la sospensione della patente per almeno 15 giorni, oltre alla decurtazione di 12 punti sulla patente di guida.

Controlli continui e altre infrazioni

Dall’inizio dell’anno, 25 autobus destinati alle uscite didattiche sono stati controllati, risultando quasi tutti in regola. Questi controlli sono possibili grazie al protocollo tra il Ministero dell’Interno e il MIUR. Negli ultimi giorni, un settantaquattrenne è stato sorpreso in stato di ebbrezza lungo la SS 34 del Lago Maggiore, mentre un venticinquenne è stato fermato per eccesso di velocità sulla SP 166 a Premosello Chiovenda.

Fonte foto: IPA