Catania, mille litri di carburante nel furgone fermato in tangenziale: provenienza dubbia, autista denunciato

E’ di 1000 litri di carburante sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania. Un uomo è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato fermato mentre trasportava il carburante senza autorizzazione.

Il controllo sulla Tangenziale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella serata di ieri, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Catania ha fermato un furgone bianco lungo la Tangenziale. Il veicolo, con il portellone posteriore semi aperto, non risultava rubato e aveva l’assicurazione in regola. Tuttavia, al suo interno, è stata trovata una cisterna in plastica contenente circa 1000 litri di carburante, trasportata senza la necessaria documentazione autorizzativa.

Denuncia e sanzioni

Il conducente del furgone non ha saputo fornire una giustificazione valida sulla provenienza del carburante, portando alla sua denuncia per ricettazione. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per violazione della normativa sul trasporto di merce pericolosa. La Polizia ha proceduto al ritiro della patente e della carta di circolazione dell’uomo.

Custodia della cisterna

La cisterna è attualmente custodita dalla Polizia Stradale, in attesa di individuare il legittimo proprietario per la restituzione. Maggiori dettagli sull’operazione sono disponibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA