Vicenza, ruba in un negozio di scarpe: fermato poco dopo, confessa di dover saldare un debito di droga

Un uomo è stato denunciato per furto a Vicenza dopo aver sottratto 150 euro da un negozio di scarpe. L’episodio è avvenuto il 12 marzo, quando l’uomo ha approfittato dell’assenza della commessa per impossessarsi del denaro.

Descrizione dettagliata del sospetto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il sospetto è stato descritto con particolari distintivi, tra cui una particolare acconciatura, un giubbotto con scritte e scarpe con dettagli unici. Questi elementi hanno facilitato l’individuazione dell’uomo da parte delle forze dell’ordine.

Arresto e confessione

Poco dopo il furto, un altro equipaggio della Polizia di Stato ha intercettato il presunto ladro in Viale Roma, vicino a Via Verdi. L’uomo ha ammesso di essere l’autore del furto, giustificandosi con la necessità di saldare un debito con uno spacciatore da cui aveva acquistato droga per uso personale.

Denuncia e sanzioni

L’uomo, un cittadino italiano del 1969 residente a Vicenza, è stato accompagnato in Questura, dove è stato perquisito e denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati 0,85 grammi di eroina, detenuti per uso personale, per cui è stato anche sanzionato amministrativamente.

