Scoperti a rubare frutta secca a Catania si danno alla fuga: folli manovre in strada e frontale con la polizia

Due giovani di Catania sono stati denunciati per ricettazione dopo essere stati sorpresi con numerose confezioni di frutta secca rubate. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di restituire la merce al legittimo proprietario.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, durante la notte, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in via Grassi. Era stata segnalata la presenza di due persone incappucciate intente a scaricare scatoloni sospetti da un’auto.

Scoperta e inseguimento

Giunti sul posto, i poliziotti hanno indirizzato l’azione di controllo verso l’abitazione di un 21enne catanese, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Sul pianerottolo dell’abitazione erano presenti numerosi scatoloni contenenti frutta secca, mentre l’uomo non era in casa.

Nel frattempo, l’auto segnalata è stata intercettata in una strada parallela, via Santa Maria della Catena. Alla vista degli agenti, l’autista ha accelerato, tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento, l’auto si è fermata per consentire al passeggero di fuggire a piedi, per poi ripartire a tutta velocità, compiendo manovre folli e pericolose. L’inseguimento si è concluso con un impatto frontale contro la volante della polizia.

Denunce e conseguenze

Nonostante l’impatto, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo, che ha tentato di fuggire a piedi. Tornati nell’abitazione di via Grassi, gli agenti hanno constatato che gli scatoloni erano spariti, ma l’uomo sceso dall’auto era tornato a casa.

Il controllo all’interno dell’abitazione ha permesso di rinvenire 130 confezioni di pistacchio salato e oltre 1000 bustine di frutta secca di provenienza furtiva. Gli agenti hanno risalito alla denuncia dell’autotrasportatore grazie alle bolle di trasporto sugli scatoloni.

Entrambi i giovani sono stati denunciati per ricettazione. Il 21enne alla guida è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’altro, evaso dagli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione e nuovamente sottoposto a misura cautelare su disposizione del Pm di turno.

Fonte foto: IPA