Caos al pronto soccorso di Catania: auto in sosta selvaggia bloccano i soccorsi, 20 rimozioni e maxi-multe

E’ di 20 veicoli rimossi e sanzioni per quasi 2 mila euro il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Catania. Numerose autovetture sono state trovate in sosta vietata nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso del Policlinico, ostacolando l’accesso ai mezzi di soccorso.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”. L’intervento è avvenuto in risposta a numerose segnalazioni ricevute dalla sala operativa della Questura, anche tramite l’app “YouPol”. Le segnalazioni riguardavano la presenza di veicoli parcheggiati in modo da ostacolare l’ingresso dei mezzi di soccorso e degli utenti diretti al pronto soccorso.

Rimozione e sanzioni

Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente constatato la presenza di numerosi veicoli in sosta irregolare. Con l’ausilio della Polizia Locale, sono stati multati e rimossi 20 veicoli di altrettanti automobilisti indisciplinati. Nel complesso, sono state irrogate sanzioni per quasi 2 mila euro.

Conseguenze per i trasgressori

Durante le fasi della contestazione delle sanzioni, alcuni cittadini si sono allontanati. Pertanto, il relativo verbale sarà loro notificato presso la residenza, come previsto dal codice della strada. La sosta vietata ha interessato la parte antistante l’ingresso del pronto soccorso di Catania, dove sono stati installati blocchi in cemento (new jersey) per prevenire comportamenti irregolari. Tuttavia, le auto sono state parcheggiate a fianco dei blocchi, compromettendo ulteriormente il flusso veicolare e occupando parte della carreggiata.

