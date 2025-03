Catania, ruba in un museo, un b&b e un ristopub: incastrato dalle telecamere, 38enne denunciato per furto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un 38enne denunciato per furto il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Catania. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza che lo hanno immortalato durante i suoi colpi nei locali del centro cittadino.

Dettagli dell’indagine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il 38enne catanese è stato denunciato per furto aggravato. Nei mesi scorsi, l’uomo si era reso responsabile di due episodi distinti: in un caso aveva sottratto uno zainetto da un b&b, mentre in un altro aveva rubato un cellulare lasciato incustodito su un bancone di un ristopub.

Il terzo episodio

Anche in un terzo episodio, le immagini di videosorveglianza sono state cruciali per incastrare il ladro. A seguito della denuncia di un dipendente di un museo del centro storico di Catania, le indagini sono state avviate immediatamente. L’uomo, approfittando di un cancello lasciato aperto, si era introdotto nella portineria del museo, sottraendo un borsello e allontanandosi rapidamente.

Conclusioni

Il 38enne è stato riconosciuto dai poliziotti del Commissariato Centrale e denunciato per il furto. La presunzione di innocenza rimane valida fino a condanna definitiva.

Fonte foto: IPA