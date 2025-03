Ex marito e moglie litigano, scatta la rissa tra 10 parenti: spunta un coltello, cosa è successo a Catania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una lite tra due ex coniugi a Catania è degenerata in una rissa familiare, sedata solo grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto in un’abitazione condivisa dai due, nonostante la separazione avvenuta oltre un anno fa, per motivi economici e per la presenza dei loro due figli piccoli. La situazione è peggiorata a causa della nuova relazione sentimentale della donna, mai accettata dall’ex marito.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ultimo scontro verbale tra i due ex coniugi ha coinvolto anche una decina di parenti, che in pochi minuti si sono azzuffati tra loro. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti rapidamente nella casa di via Vittorio Emanuele, trovando i parenti intenti a inveire l’uno contro l’altro con pesanti accuse e offese reciproche.

Escalation di violenza

Nonostante la presenza della polizia, la rissa familiare è proseguita. La madre della donna ha tentato di colpire i parenti dell’ex genero con una stampella, ma è stata bloccata dagli agenti. In risposta, il fratello 24enne dell’uomo ha cercato di aggredire i parenti dell’ex cognata, estraendo un coltello con una lama di 30 centimetri dalla tasca del giubbotto. Anche in questo caso, i poliziotti sono intervenuti prontamente per disarmarlo e prevenire ulteriori aggressioni.

Denuncia e sequestro

Il coltello è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo, originario di Misterbianco, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato, valida ora e fino a condanna definitiva.

