Sondrio, controlli sulle piste e boom di multe: sanzionati anche sciatori ubriachi

È di 166 interventi di soccorso il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato durante le vacanze di Carnevale a Sondrio. Gli agenti, impegnati nel “Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna”, hanno vigilato le piste del territorio provinciale, intervenendo in numerosi incidenti e utilizzando l’elisoccorso in 7 occasioni per trasportare gli infortunati in ospedale.

Interventi e sanzioni sulle piste

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sono state identificate 239 persone e sanzionati 30 soggetti, tra cui due sciatori sorpresi a sciare in stato di ebbrezza alcolica. L’attività di controllo si è svolta in diverse aree sciistiche della provincia.

Identificazione e provvedimenti

Nel comprensorio sciistico di Aprica, durante il normale servizio di vigilanza, i poliziotti sugli sci hanno identificato un soggetto impegnato in una discesa ordinaria. In quel contesto, è stato accertato che nei suoi confronti gravava un provvedimento di rintraccio.

Incidenti e soccorsi

Nella Ski Area Valchiavenna, gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti per soccorrere uno sciatore che, a seguito di una caduta autonoma, ha subito un trauma cranico con rottura del casco. I successivi accertamenti hanno escluso lesioni gravi.

Recupero complesso a Bormio

Nel comprensorio sciistico della “BormioSki Area”, il personale del Servizio Sicurezza e Soccorso in Montagna è intervenuto su un delicato recupero di un ferito che, a seguito di una caduta accidentale, è finito fuori dal tracciato sciabile. Per la complessità delle operazioni, i poliziotti hanno utilizzato materiale alpinistico e complesse manovre di corda, permettendo di calare i soccorritori dell’eliambulanza e successivamente di recuperarli insieme allo sciatore ferito, che ha riportato fratture multiple agli arti.

Fonte foto: IPA