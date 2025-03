Piacenza e Reggio Emilia, supermercati multati per merce scaduta e sporcizia: dove sono scattate le sanzioni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due supermercati situati nelle province di Piacenza e Reggio Emilia sono stati multati per un totale di 5.000 euro a seguito di ispezioni igienico-sanitarie condotte dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma. Le irregolarità sono state rilevate durante controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare.

Controlli a Piacenza

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ispezione in un supermercato della Val Nure, in provincia di Piacenza, ha portato alla scoperta di sporcizia all’interno di una cella frigorifera, causata da un malfunzionamento dell’attrezzatura che ha generato un eccesso di ghiaccio. Inoltre, è stata riscontrata l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo per il decongelamento dei prodotti da forno. A seguito di queste irregolarità, al legale responsabile dell’esercizio sono state contestate violazioni amministrative, con sanzioni pecuniarie per un totale di 3.000 euro.

Sequestri a Reggio Emilia

Un’altra ispezione è stata effettuata nella zona della pianura reggiana, in provincia di Reggio Emilia. Durante il controllo, i militari del N.A.S. di Parma hanno sequestrato amministrativamente 18 confezioni di barrette di cioccolato al cocco, il cui valore commerciale è di circa 50 euro. Queste barrette erano esposte alla vendita nonostante riportassero una data del Termine Minimo di Conservazione (T.M.C.) ormai scaduta. Anche in questo caso, al legale rappresentante del supermercato è stata contestata una violazione amministrativa, con una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.

Obiettivo: sicurezza alimentare

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività dei Carabinieri del N.A.S. di Parma prosegue con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. I controlli mirati e rigorosi nel settore della distribuzione alimentare sono parte integrante di questo impegno.

Fonte foto: IPA