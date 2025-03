Bologna, deruba donne nei parcheggi mentre caricano la spesa: dove sono stati commessi i furti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bologna, dove un uomo è stato fermato per furto in flagranza di reato. L’individuo, un cittadino italiano nato nel 1985, è stato colto sul fatto mentre sottraeva la borsa di una donna nel parcheggio di un supermercato. L’episodio è avvenuto ieri, quando la vittima era impegnata a caricare la spesa nella sua auto.

Modus operandi ripetuto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il modus operandi dell’arrestato era già stato osservato in precedenza dalla Squadra Mobile – IV sezione Criminalità Diffusa. Negli ultimi due mesi, infatti, l’uomo aveva agito in diversi parcheggi di supermercati e centri commerciali di Bologna. Utilizzando un’Alfa Romeo Giulietta bianca, prendeva di mira le donne intente a caricare la spesa, approfittando della loro distrazione per rubare le borse lasciate sui sedili delle auto.

Operazione di pedinamento

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato numerosi servizi per rintracciare l’autore di questi reati. Nel pomeriggio di ieri, la Giulietta bianca è stata avvistata nel parcheggio del supermercato Aldi di Via Larga. L’uomo, seduto al posto di guida, osservava le altre auto e si muoveva in modo sospetto. Dopo essersi spostato al Lidl di Via Larga 35, è stato seguito dagli agenti in borghese, che lo hanno visto agire nuovamente.

Arresto e indagini in corso

Nel parcheggio del Lidl, l’uomo ha notato una donna che si allontanava momentaneamente dalla sua auto per riporre il carrello della spesa. Approfittando di quel momento, ha aperto lo sportello dell’auto della donna, sottraendo la borsa e allontanandosi rapidamente. Tuttavia, è stato fermato poco dopo nel parcheggio del centro commerciale Pilastro, dove probabilmente intendeva commettere altri furti. La borsa e il portafoglio rubati sono stati restituiti alla vittima.

Ulteriori accuse

Al termine dell’operazione, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per un altro furto commesso con lo stesso modus operandi il 12.03.2025 all’esterno del supermercato Eurospin di Via Fanelli. Le indagini sono in corso per verificare la sua responsabilità in altri episodi recenti.

Fonte foto: IPA