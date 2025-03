Catanzaro, estorsioni mafiose a imprenditore edile: chiesto il pizzo sugli appalti pubblici, cinque arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 arresti il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine a Catanzaro. Nelle prime ore del 14 marzo 2025, la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (SISCO) di Catanzaro, la Squadra Mobile della Questura di Cosenza e la Compagnia dei Carabinieri di Scalea hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di cinque individui accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata supportata dal Reparto Prevenzione Crimine “Calabria – Settentrionale”, dalle Stazioni Carabinieri competenti per territorio e da un’unità cinofila della Polizia di Stato. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Le accuse

I cinque arrestati sono accusati di estorsione consumata e tentata, in concorso, con l’aggravante del metodo e della finalità mafiosa. Le indagini, coordinate dalla DDA di Catanzaro, hanno rivelato che gli arrestati avrebbero richiesto somme di denaro a un imprenditore edile come “forme di protezione” per il proseguimento delle attività economiche della sua ditta. In particolare, veniva imposto il pagamento di una somma pari al 3% degli appalti pubblici relativi ad alcuni lavori nell’alto Tirreno cosentino.

Fase delle indagini

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Gli approfondimenti investigativi hanno riguardato gravi fatti estorsivi perpetrati nei confronti dell’imprenditore, con richieste di denaro anche per sostenere le spese di soggetti detenuti in carcere.

Fonte foto: IPA