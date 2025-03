‘Ndrangheta a Reggio Emilia: estorsione, ricettazione e fatture false milionarie. Intercettazioni e arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di cinque arresti e 19 perquisizioni il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine contro un’associazione a delinquere di stampo mafioso. L’operazione è stata condotta a Reggio Emilia con il supporto di agenti di Bologna e Crotone, e ha visto la collaborazione della Guardia di Finanza.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno portato alla luce un gruppo criminale di matrice ‘ndranghetistica attivo in Emilia Romagna. Questo gruppo era specializzato in truffe, estorsioni e ricettazione dei proventi di furti a ditte di autotrasporto.

Il capo dell’associazione

Il leader del gruppo, già condannato in passato per associazione a delinquere di stampo mafioso, sfruttava la sua appartenenza alla ‘Ndrangheta per imporre il proprio dominio. Era solito utilizzare intimidazioni e violenze, anche con l’uso di armi da fuoco, per estorcere denaro.

Frodi fiscali e sequestro di beni

Gli approfondimenti investigativi della Guardia di Finanza hanno permesso di ricostruire numerose frodi fiscali, realizzate tramite l’emissione di fatture false per un totale di circa 2 milioni di euro. Queste attività illecite hanno fruttato agli arrestati una cifra vicina ai 300mila euro, che sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

Perquisizioni nelle società coinvolte

Durante l’operazione, sono state perquisite anche sei società coinvolte nelle frodi. L’operazione ha messo in luce l’estensione delle attività criminali e la loro organizzazione capillare sul territorio.

Fonte foto: Polizia