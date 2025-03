Napoli, blitz su corruzione e truffe sanitarie: 69 arresti tra medici, dipendenti comunali e impresari funebri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 69 arresti il bilancio di un’operazione condotta dai militari del N.A.S. di Napoli contro un’organizzazione criminale. L’indagine, coordinata dalla Seconda Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare per 18 persone in carcere e 51 agli arresti domiciliari, accusate di corruzione, truffa e altri reati.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha svelato un complesso sistema di corruzione e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Tra gli arrestati figurano medici dell’ASL Napoli 1 centro, titolari di imprese funebri e impiegati del Comune di Napoli. L’organizzazione criminale operava attraverso un sistema ben collaudato, con ruoli definiti tra i membri, per facilitare il rilascio di certificati falsi e autorizzazioni irregolari.

Modus operandi

Le indagini hanno rivelato che i dirigenti medici, dietro compenso, rilasciavano certificati necroscopici falsi, permettendo alle imprese funebri di avviare rapidamente le procedure funerarie. Inoltre, venivano emesse certificazioni mediche false per ottenere indebitamente benefici come il contrassegno per il parcheggio disabili. Gli impiegati comunali, in cambio di denaro o altri benefici, rilasciavano autorizzazioni irregolari e divulgavano informazioni riservate.

Sequestri e prove

Durante l’operazione sono stati sequestrati 50 mila euro in possesso dei medici dell’ASL, 10 mila euro presso i dipendenti dell’Ufficio Cimiteriale di Napoli, 3 autovetture e vari certificati necroscopici. Gli indagati, tra cui 5 medici, sono accusati anche di truffa aggravata per assenze ingiustificate dal lavoro.

